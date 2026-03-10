Étang-Salé : "Les Femmes du Jazz" un hommage réunionnais aux grandes voix féminines du jazz

"Les Femmes du Jazz" est un spectacle unique qui célèbre l'histoire et l'influence des femmes dans l'univers du jazz. Sur la scène ce samedi 14 mars 2026 au Théâtre des Sables, Emilie Minatchy, Nicole Dambreville, Flora Pasquet, ainsi qu'Emy Potonié. Ce voyage musical, à la fois intimiste et vibrant, rend hommage aux grandes voix et aux musiciennes de talent qui ont révolutionné le genre, souvent dans l'ombre mais toujours avec une puissance créatrice incomparable.

Avec Les Femmes du Jazz, les artistes réunionnaises Émilie Minatchy, Nicole Dambreville, Flora Pasquet et Emy Potonié unissent leurs talents dans une création musicale vibrante rendant hommage aux grandes voix féminines de ce genre emblématique.

À travers des interprétations sensibles et puissantes, le public est transporté dans un véritable voyage musical, des clubs mythiques de Harlem aux scènes contemporaines. Le spectacle revisite l’héritage de celles qui ont marqué l’histoire du jazz, de Doris Day, Billie Holiday et Shirley Horn à Diana Krall, Mimi Jones ou Cyrille Aimée.

Entre standards intemporels et arrangements contemporains, Les Femmes du Jazz tisse un dialogue subtil entre tradition et modernité. Sur scène, la musique se mêle au récit pour raconter les parcours, les inspirations et les combats de ces artistes d’exception qui ont ouvert la voie aux générations d’aujourd’hui.

- Une expérience musicale et narrative-

Plus qu’un concert, Les Femmes du Jazz est une véritable expérience musicale et narrative. Le spectacle célèbre la richesse, la diversité et la puissance créative des voix féminines dans le jazz. Un hommage vibrant porté par quatre artistes inspirées, qui redonnent vie à cet héritage avec sensibilité, énergie et modernité.

Ce samedi 14 mars 2026, à la guitare : Olivier Lauret, Eric Ah-Vane au piano, Johan Sartaave à la basse, Vincent Bellec à Batterie, et Benjamin Faconnier à la Trompette.

Pour réserver sa place, c'est par ici.