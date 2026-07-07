[Photos-Vidéos] Le groupe réunionnais Zenfan Kabaré fait voyager le maloya jusqu'en Bulgarie

Le groupe réunionnais Zenfan Kabaré, originaire de Saint-Louis, a participé au festival A to Jazz World Music, qui s'est tenu en Bulgarie les 1er, 2 et 3 juillet 2026. Pour les musiciens, "cette invitation a marqué une étape importante dans le développement international du groupe et contribue au rayonnement du maloya, expression culturelle emblématique de La Réunion inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco" (Photos : Zenfan Kabaré)

Réunissant chaque année des artistes de renommée internationale issus de divers horizons musicaux, le festival A to Jazz World Music constitue une plateforme de référence favorisant les échanges interculturels et la découverte des musiques du monde.

- Zenfan Kabaré présente au public bulgare et européen la richesse du patrimoine musical réunionnais -

Cette participation s’inscrit dans une stratégie de diffusion internationale visant à renforcer la présence des artistes réunionnais sur les scènes européennes, à développer de nouvelles coopérations professionnelles et à favoriser les rencontres entre acteurs culturels de différents territoires.

À travers ses créations artistiques, le groupe porte les valeurs de transmission, de mémoire, d’inclusion et d’ouverture qui caractérisent le maloya.

Son répertoire met en lumière l’identité métissée de La Réunion, façonnée par une histoire de peuplement venue d’ici et d’ailleurs, marquée notamment par l’héritage de l’esclavage, tout en proposant une approche contemporaine de cette tradition musicale vivante.

- Renforcer les liens entre La Réunion et l'international -

Au-delà de la dimension artistique, cette représentation constitue également une véritable action de diplomatie culturelle, contribuant à la promotion de la diversité culturelle réunionnaise et au renforcement des liens entre La Réunion, l’Europe et d’autres territoires du monde.

Zenfan Kabaré remercie l’association Rythme and Kolektif ainsi que la Ville de Saint-Louis pour leur accompagnement et leur soutien dans la réalisation de cette mobilité artistique.

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