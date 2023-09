Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Paré pou bougé ? Entre théâtre, concerts et festival, voici une petite sélection de ce qui vous attend ce week-end et la semaine prochaine.

- Le temps fort : Le Temps des femmes -

Une vingtaine de films projetés entre à Lespas Leconte de Lisle de Saint-Paul, le cinéma Casino du Port, l’Alambic de Trois Bassins, l’hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles, le cinéma Cristal de Saint-Benoît, le théâtre les Bambous, la médiathèque Auguste Lacaussade de Saint-André, l’auditorium Harry Payet de Saint-Joseph et enfin le Cinépalmes de Saint-Denis… C’est tout l’esprit de la 4e édition du festival Le temps des femmes qui se déroule jusqu’au 1er octobre et organisé par Ciné festival Océan Indien et l’Union des Femmes Réunionnaises.

Au programme : des conférences abordant les conditions de la femme dans le monde, des films courts et longs de fiction et des documentaires internationaux.

- Dans le reste de l'agenda -

Dans les salles obscures, « Acide », ne laissera pas insensible les éco-anxieux, un terme devenu très à la mode à l’heure du changement climatique. Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise.

Des nuages de pluies acides et dévastatrices s’abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s’unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d’y échapper. Ainsi, après « La Nuée », Just Philippot récidive dans le fantastique, avec « Acide », porté par un Guillaume Canet plus que jamais impliqué dans de grandes causes, et dans un survival éco-anxieux familial derrière lequel se cache un vrai film d'horreur.

Côté concerts, le théâtre de Champ Fleuri vous invite ce vendredi 23 septembre, à 20h, à un grand kabar familial pour plonger dans l'héritage singulier de deux grandes dynasties de l’Est. Avec d’un côté, le clan Araste emmené par Olivier, chanteur-sourire de la machine à danser Lindigo, et de l’autre, la lignée Philéas, descendante du zarboutan au gosier de fer, Gramoun Lélé, dont la fille Marie-Claude reprend le flambeau au sein de la tempête Votia.

Dans la même veine, la rondavelle Tiroule de Saint-Leu accueillera ce dimanche 24 septembre à 19h30, le groupe Madiakanou qui présentera son album « N’Yabou », sorti le 15 septembre dernier.

La semaine prochaine, ne manquez pas L'Île des esclaves où Marivaux, en explorateur du langage et des sentiments, sonde avec acuité les méandres de l'âme humaine. On y suit quatre Athéniens, deux maîtres et deux esclaves, qui se retrouvent échoués sur la mystérieuse et révolutionnaire île.

Guidés par le gouverneur de cette étrange république, les naufragés vont devoir se soumettre à une singulière expérience : inverser leurs rôles ! Comment chacun va-t-il dès lors affronter ce revers de fortune, ce renversement de l’ordre social ? Ça se passe au théâtre du Grand Marché, le 28 septembre à 19 heures.

Au rang des événements qui met’ an lèr la culture et l’identité réunionnaise sous toutes ses formes, cap à l’Est avec Gayar, au parc du Colosse de Saint-André. Durant trois jours, du 29 septembre au 1er octobre, historiens, artisans, comédiens, chanteurs, musiciens, fonnkézèr, conteurs, artisans se donneront rendez-vous pour cette nouvelle édition organisée par l’association Komkilé et parrainée par Gilbert Pounia. L’entrée est libre et ouverte à tous.

Enfin, les amateurs de marionnettes ne passeront pas à côté d’Almataha, une véritable petite pépite qui narre l’histoire onirique de personnages qui se trouvent confrontés, au gré des rencontres, à des épreuves qui les amèneront à se construire petit à petit et leur permettront de forger leur caractère. Cette pièce chorégraphique pour 3 danseurs, qui animent la marionnette, prend la forme d’un véritable carnet de voyage libérateur, émancipateur, à l’intérieur de soi, vers les autres. À voir aux Bambous, le 29 septembre à 14h.

vw/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com