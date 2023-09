Alon bougé ! La sélection culturelle de la semaine

Dans la foultitude d’événements culturels qui se profilent, voici une petite sélection qui vous donnera l’envie de vous cultiver et de vous amuser. (Photo Maloya 20 décembre photo RB imazpress)

• Le temps fort du week-end : Les 40e Journées européennes du patrimoine

Comme tous les ans, les Journées européennes du patrimoine nous permettent de (re)découvrir le patrimoine de notre région.

Durant un moment de retrouvailles et de partages, le but est d’en apprendre davantage sur son histoire et ses spécificités pour mieux le protéger et le mettre en valeur. Cette année, l’événement est placé sous le thème "Patrimoine vivant" et "Patrimoine du sport".

Le public pourra profiter de visites libres, de visites guidées ou encore d’ateliers enfants ou de visites en famille. Des projections, lectures, concerts et spectacles seront également proposés.

Nos coups de cœur vont à la 4e édition de La nuit du maloya ce vendredi 15 septembre dès 19 heures, à la Cité des Arts avec un plateau d’artistes à l’affiche : Ras Maron ek gramoun Zan Pir Pon Nèv, Dalon Maloya, Maloyée, Ban Makwalé, Madiakanou et René-Paul Elléliara.

Le dimanche 17 septembre, à partir de 10h, la grotte du peuplement de Saint-Paul se transformera pour l’occasion en véritable repaire de pirates.

Au programme : jeu de piste, jeux interactifs, ateliers créatifs (inscription sur place le jour J), ateliers de généalogie, grand défilé des pirates, élection du plus beau pirate.

Des artisans et des producteurs seront également sur site pour vous présenter leurs créations fait-main et leur produits du terroir : objets en bois, vêtements, savons, bijoux, confiture, farine de banane, produits à base de canne à sucre, légumes secs, rhum de Mafate, gâteau péi…

La journée se conclura en beauté, par un spectacle de cracheur de feu et par le bal des pirates.

• Humour au TPA de Saint-Gilles

On quitte le patrimoine pour une ambiance festive et solidaire avecune soirée caritative au TPA de Saint-Gilles, samedi soir, mêlant humour, danse, magie et chanson.

Sur scène Marie-Alice Sinaman et Thierry Jardinot seront accompagnés de plusieurs artistes tels Désiré François (Ile Maurice), Séga'El, Dominique Barret, Mickaël Pouvin, Emma Nona, Gaby Lai Kun, le danseur Julinho, l'humoriste, Sully Rivière et venus spécialement de métropole le magicien Michel Fages et pour un numéro exceptionnel, l’équilibriste Xavier Bouyer.

La semaine prochaine, au rang des concerts-événements, cap au Sud du côté de Luc Donat avec le



concert de Bernard Lavilliers et ses six musiciens d’exception qui reviennent aux sources pour un voyage musical, entre les succès immédiats et les titres devenus cultes.



Rendez-vous le mardi 19 septembre à 20h.

• Du côté des Téats départementaux

Pour marquer l’entame de la nouvelle mandature des Téats départementaux et lancer la programmation du second semestre 2023, le théâtre de Champ Fleuri vous invite le vendredi 23 septembre, à 20h, à plonger dans l'héritage singulier de deux grandes dynasties de l’Est.

Avec d’un côté, le clan Araste emmené par Olivier, chanteur-sourire de la machine à danser Lindigo. Et de l’autre, la lignée Philéas, descendante du zarboutan au gosier de fer, Gramoun Lélé, dont la fille Marie-Claude reprend le flambeau au sein de la tempête Votia.

Un second kabar en famille dans la lignée du premier qui s’était déroulé en mars dernier sous les étoiles du TPA. Tout simplement parce que quand on aime, on ne compte pas et qu’ornement le couvert pour la seconde fois !

