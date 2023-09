Musées, cases créoles, culture... à la (re)découverte du patrimoine de La Réunion

Les arts et le sport à l'honneur

Les Journées européennes du patrimoine… c’est ce samedi 16 et ce dimanche 17 septembre 2023. Bâtiments historiques, musées, cases créoles et églises (entre autres) ouvrent leurs portes gratuitement le temps d'un week-end. Cette année, pour les 40 ans des journées du patrimoine, s'ajoute aux visites des bâtis, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine vivant et sportif de notre île. (Photo Musée de Villèle photo rb/www.imazpress.com)

Il y a vingt ans, l'entrée du patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO était adoptée. Il s'agit de sauvegarder des pratiques, des traditions, des savoir-faire… pour les transmettre de génération en génération.

À La Réunion, le maloya a été inscrit sur cette liste en 2009. La vannerie de vacoa, le conte traditionnel, le séga et les pratiques simples tels que les zerbaz ou tisanes font également partie de patrimoine culturel immatériel.

- Plus de 250 événements sur toute l'île -

Du Nord au Sud, en passant par l'Est comme dans l'Ouest… le programme de ces deux journées européennes du patrimoine à La Réunion s'annonce chargé.

Plus de 250 évènements sont prévus à La Réunion, répartis dans une centaine de lieux, témoignant du dynamisme des opérateurs à faire connaître la richesse patrimoniale de l’île parfois méconnue.

Voici quelques exemples …

- Dans le Nord

Visite guidée de l'hôtel de la préfecture, de la cathédrale sont au programme pour Saint-Denis. Un circuit proposant de passer par la Case Bourbon est également proposé.

Tous les musées de l'île auront également leurs portes ouvertes au public.

À Sainte-Marie, vous pourrez même partir à la chasse aux plantes médicinales et endémiques.

Les Archives départementales de La Réunion ont dévoilé les animations prévues pour les journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 16 et 17 septembre 2023.

À la Maison du Patrimoine de Sainte-Suzanne, présentation d'une exposition et d'un ouvrage sur l'histoire de la commune, le Beau pays et plusieurs activités pour tout public.

- Dans l'Est

Des balades paysagères et architecturales sont prévues dans l'Est de l'île.

À la Plaine des Palmistes, c'est un spectacle historique qui sera présenté sur le sentier pavé.

Au cours de ces deux jours, le Domaine des Tourelles va lui aussi ouvrir ses portes. "Vous aurez l’occasion de découvrir les trésors cachés de notre patrimoine, de visiter notre bâtiment historique, de participer à des visites guidées fascinantes et profiter d’activités culturelles riches en histoire."

Nous aimerions que vous vous joigniez à nous pour partager ce moment de découverte et de célébration.

L’entrée est libre, mais la participation aux activités se font sur réservation, nous accueillons chaleureusement les familles, les amis et les passionnés du patrimoine au Domaine des Tourelles le samedi 16 et dimanche 17 septembre.

- Dans l'Ouest

À La Possession, c'est le Lazaret de la Grande Chaloupe qui vous ouvre ses portes.

Côté sport – puisque le sport est également mis à l'honneur – une exposition met en lumière les arts de combat et sports martiaux.

Sur la commune de Saint-Paul, conférences, expositions et visites sont programmées.

Au programme de ce week-end au Port : visite guidée des musées, conférence sur les édifices, concert et spectacles son et lumières. Nous publions ci-dessous le programme au complet (Photo :La ville du Port va d'ailleurs présenter un spectacle son et lumière sur l'ancienne poste.

Le Territoire de l’Ouest propose à la population de participer à "une aventure passionnante à la découverte de notre précieux patrimoine lié à l’eau". L’Office de l’Eau de la Réunion, Eaux de La Possession, Runéo, Saur Derichebourg Océan Indien et la Créole, collaborent avec l'intercommunalité pour la mise en place de cet événement.

- Dans le Sud

À l'Étang-Salé, balade guidée tout au long de l'avenue Raymond Barre. À Saint-Pierre, visites et expositions en présentiel ou en virtuelle seront organisées.

Pour retrouver le programme complet de ces deux jours, il vous suffit de cliquer ici.

Le public est également invité à consulter, pour chaque évènement, les horaires et les conditions de visite via la carte interactive.

