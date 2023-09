Savoir-faire et héritage culturel : le "patrimoine vivant" à l’honneur à Saint-Pierre

Dans le cadre de la 40ème édition des journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2023, la ville de Saint-Pierre vous invite à découvrir les secrets de ceux qui font vivre le patrimoine saint-pierrois . "Le patrimoine vivant, c'est le thème qui a été choisi pour rendre hommage aux savoir-faire, aux métiers et aux professions qui contribuent à la préservation et à la transmission de notre héritage culturel" indique la ville. Ci-dessous, nous relayons le communiqué (Photo d'illustration: DR)

Le patrimoine vivant, c'est l'ensemble des pratiques, expressions, connaissances et compétences qui se transmettent de génération en génération et qui façonnent notre identité. C'est aussi le fruit du travail et de la créativité de nombreux acteurs qui œuvrent au quotidien pour valoriser et enrichir notre patrimoine.

À Saint-Pierre, vous pourrez rencontrer ces « créateurs de patrimoine» et admirer leurs œuvres lors de nombreuses visites gratuites et animations organisées par la ville, très engagée dans la promotion du patrimoine vivant. Mais attention, les places sont limitées dans certains cas, alors pensez à réserver à l'avance !

Veuillez consulter le programme complet ici et ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le patrimoine vivant de Saint-Pierre !