Culture : le Run Comédie Tour, théâtre de graves dissensions entre les humoristes péi et les organisateurs

Le festival Run Comédie Tour s'est terminé le dimanche 11 octobre 2026 au gymnase Daniel Narcisse à La Possession. Toutefois, cet événement a laissé un goût amer auprès de plusieurs humoriste péi dont les spectacles ont été annulés. Ces derniers estiment que l'organisation du festival a manqué de professionnalisme et de rigueur. (Photo d'illustration : Théâtre Luc Donat)

Contrairement aux bons sketchs, la chute de l'histoire n'est pas forcément très drôle pour le Run Comédie Tour. Ce dimanche 11 octobre 2026, ce festival d'humour s'est achevé avec une soirée de clôture prévue au gymnase Daniel Narcisse à La Possession. Un point final à cet événement, débuté le 26 septembre, où le comédien et stand-uppeur Brice Liie, aurait dû jouer un rôle central.

Mais cela n'a pas été le cas. Car la présence de l'humoriste réunionnais a été annulée. Il lui a même été signifié son interdiction de monter sur scène. Un signe, parmi d'autres, de l'ambiance dégradée qui règne au sein du Run Comédie Tour.

Se voulant ambitieuse, cette première édition a eu pour objectif de couvrir une large part du territoire réunionnais, de Saint-Benoit à Trois Bassins en passant par la Nouvelle. Toutefois, le succès ne semble pas à la hauteur des attentes des initiateurs du projet. Ce sont ainsi trois spectacles, menés par des artistes connus comme Eric Lauret, Kanageek et, justement, Brice Liie.

- Un manque de professionalisme -

Régis Quimbre, président l'association Run Création Festival, qui organise cet événement, affirme que ces spectacles ont été annulés, en accord avec la production des humoristes, faute d'une audience suffisante. "Les salles n'étaient pas remplies alors même que nous avons fait beaucoup de publicité et que nous avons baissé les prix. Le public réunionnais n'était pas intéressé par ces spectacles."

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Si ce point de vue peut s'entendre, il n'est pas forcément partagé par les trois amuseurs péi. Ces derniers, qui reconnaissent avoir donné leur accord pour cette annulation, dénoncent plutôt un manque de professionnalisme et une mauvaise connaissance des habitudes locales par l'organisateur. "Les prix du Run Comédie Tour n'étaient pas adaptés aux finances des Réunionnais", explique Eric Lauret. "Les places pour mes spectacles étaient habituellement vendues à 29,99 euros, ce qui est trop cher, car les prix pour venir me voir sont habituellement entre 12 et 20 euros" Un différentiel de prix qui, selon lui, a pu décourager les spectateurs.

Mais au-delà de cette politique tarifaire, ce sont aussi les méthodes des organisateurs que réprouvent les hommes de spectacle. Ils s'étonnent ainsi d'une proposition qui leur est faite de réaliser leurs prestations gratuitement comme le détaille Brice Liie. "On nous a proposé un choix si on voulait que nos dates soient maintenues malgré tout. Soit, on jouait gratuitement afin que les techniciens et les salles puissent être payés au vu de la faible jauge. Soit, il y avait la possibilité d'annuler les spectacles 24 heures avant, ce qui est vraiment très court". Deux propositions loin d'être convaincantes pour les artistes.

- "Le public réunionnais n'a pas adhéré" -

Régis Quimbre, pour sa part, estime que certaines de ces pratiques sont habituelles dans le monde du spectacle. D'autant qu'il précise que le festival est en autofinancement et que certaines des représentations les plus déficitaires ne lui auraient rapporté que 290 euros de recettes pour 8.000 euros de frais.

Il attribue plutôt l'échec de ces spectacles au profil des artistes retenus. "Le public réunionnais n'a pas adhéré. On a fait le choix de mettre en avant une nouvelle génération qui vient des réseaux sociaux, qui sont des influenceurs. Les gens n'ont pas forcément envie de venir les voir en spectacle."

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Une saillie qui ne manque pas d'étonner Kanageek. "On a été un peu malmenés", lance-t-il, "son argumentaire ne tient pas la route, Eric Lauret et Brice Liie ont beaucoup d'expérience de la scène et il y a toujours du monde pour les voir." Dans les faits, il est difficile de voir en Eric Lauret et Brice Liie, des créateurs de contenu ou des influenceurs. Ce sont d'abord des hommes de scène, voire de théâtre qui sont venus sur les réseaux par la suite.

Grain de sable final dans cette machinerie, une brouille personnelle qui aurait éclaté entre Régis Quimbre et Brice Liie. Ce dernier se serait emporté contre le responsable du Run Comédie Tour qui, en retour, aurait exigé des excuses publiques, y compris en ligne, avant de le laisser accéder à la soirée de clôture.

- Une prochaine édition prévue en 2027 -

"Je lui ai dit que sa manière de gérer le festival n'était pas nette et qu'il était un menteur", souligne Brice Liie, "et je l'assume". "Il a ensuite menacé de me pousser en procès et m'a dit que je m'en prenais à lui parce que j'étais un raciste anti zoreil. Ce qui n'est pas du tout le cas, car je déteste les conflits", reprend ce dernier.

Pour Régis Quimbre, cet accrochage est également difficile à digérer. "On a diffusé de fausses informations me concernant sur les réseaux sociaux en essayant de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas". Le responsable associatif n'hésite d'ailleurs pas à faire la comparaison avec la polémique qui a touché le groupe Saodaj, en évoquant une "chasse aux sorcières" autour d'un prétendu "privilège zorey".

Loin de cette agitation, Brice Liie a fait le choix d'être présent, de manière symbolique, à la soirée de clôture de La Possession. Il s'est rendu, dimanche soir, devant le gymnase Daniel Narcisse en compagnie de quelques dalons humoristes pour exprimer sa présence.

De son côté, Régis Quimbre préfère retenir les aspects positifs de cette première édition du Run Comédie Tour. Et il se montre optimiste pour l'avenir. "Il y aura une prochaine édition en 2027", affirme-t-il, avec cette fois des humoristes réunionnais, avec un profil plus expérimenté, qu'il qualifie de valeurs sûres.

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