Leu Tempo Festival : quatre jours de spectacles vivants pour faire vibrer Saint-Leu

Du 6 au 9 mai 2026, le Leu Tempo Festival fait son grand retour à Saint-Leu. Pour cette 26e édition, l’événement promet une programmation riche et accessible, mêlant théâtre, cirque, danse et musique, avec près de 90 représentations au cœur de l’espace public. (Photos www.imazpress.com)

Pendant quatre jours, Saint-Leu va vivre au rythme du spectacle vivant. Porté par Le Séchoir, le Leu Tempo Festival s’impose une nouvelle fois comme un rendez-vous culturel majeur à La Réunion. "Leu Tempo Festival est un événement incontournable de La Réunion. Un moment hors du temps, pendant lequel l’espace public (re)devient un symbole de liberté d’expression, de rassemblement et de partage", souligne l’équipe organisatrice. Regardez.

Au total, 16 compagnies locales, nationales et européennes investiront les rues et les lieux culturels de la ville, aux côtés de 13 groupes de musique. Théâtre, cirque, danse… pas moins de 89 représentations sont annoncées, ainsi que 13 parcours de spectateurs destinés à immerger le public dans l’univers des artistes.

Retrouvez le programme complet ici.

- Une culture accessible à tous -

Fidèle à son ADN, le festival mise sur l’accessibilité et la médiation culturelle. Des ateliers gratuits, des contes et des expositions sont proposés à l’Arrosoir. L’école maternelle de Saint-Leu centre se transforme à l'occasion du festival, en lieu d’expression artistique ouvert à tous.

Les scolaires, associations et structures sociales pourront également bénéficier de parcours immersifs accompagnés par des médiateurs bénévoles. Autre temps fort : au coeur du village du festival, la scène "Amatèranlèr", dédiée aux talents amateurs. Une opportunité pour les artistes en herbe de présenter leur travail au grand public dans une ambiance conviviale.

- Des nouveautés au village du festival -

Le parc du 20 décembre accueille cette année un village du festival entièrement réaménagé. Au programme : animations, espaces de restauration et concerts gratuits, avec une programmation majoritairement féminine afin de "mettre en lumière des artistes trop rarement présentes sur une scène musicale réunionnaise à près de 80% masculine".

Pour la municipalité, l’événement dépasse le simple cadre culturel. "Saint-Leu est fière de faire vivre une culture populaire et ouverte à tous", affirme le maire Karim Juhoor, saluant "un temps fort de notre vie locale" qui participe au rayonnement du territoire. "Leu Tempo Festival, sa mèm nout fierté, nout kèr i bat ansanm pou fé viv Saint-Leu !"

- Des navettes gratuites -

Pour permettre au plus grand nombre de profiter de l’événement, et plus particulièrement du temps fort "La fét dann somin", le Territoire de l'Ouest, via son réseau de transport en commun Kar’Ouest, met en place des navettes gratuites le samedi 9 mai, de 16h à 2h du matin, reliant plusieurs parkings et points stratégiques de la commune.

Entre spectacles, rencontres et moments de partage, Leu Tempo Festival s’annonce une nouvelle fois comme une célébration festive et collective, où l’art s’invite au cœur de la ville.

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