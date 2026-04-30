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TO : Kar'Ouest met en palce des navettes gratuite pour Leu Tempo Festival

  • Publié le 30 avril 2026 à 10:16
  • Actualisé le 30 avril 2026 à 19:10
Leu Tempo festival 2024

À l'occasion du Leu Tempo festival, le 9 mai 2026, Kar'ouest met en place des navettes gratuites de 16h à 2h du matin. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La fèt dann somin’ i arrive samedi 9 mai 2026 à Saint-Leu ! Pour profiter pleinement du festival, Kar’Ouest met en place des navettes gratuites spéciales Leu Tempo Festival, uniquement le samedi 9 mai

- Navettes gratuite – de 16h à 2h

- Navette Nord
Parking Kélonia ⇄ Rond-point Nord

- Navette Sud
Parking Pointe au Sel ⇄ Ravine Saint-Leu

- Renforts nocturnes – tarifs en vigueur

Ligne 30 : Le Cap / La Chaloupe → Mairie de Saint-Leu
Ligne 32 : Réservoir → Mairie de Saint-Leu
Ligne 42 : Piveteau → Mairie de Saint-Leu

Viens vivre Leu Tempo Festival sans stress ! In bon lanbians y attend’ a zot !

Plus simple, plus safe, plus festif

Plus d’informations ici.

 

Territoire de l'Ouest, Leu Tempo Festival

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