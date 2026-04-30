TO : Kar'Ouest met en palce des navettes gratuite pour Leu Tempo Festival

À l'occasion du Leu Tempo festival, le 9 mai 2026, Kar'ouest met en place des navettes gratuites de 16h à 2h du matin. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La fèt dann somin’ i arrive samedi 9 mai 2026 à Saint-Leu ! Pour profiter pleinement du festival, Kar’Ouest met en place des navettes gratuites spéciales Leu Tempo Festival, uniquement le samedi 9 mai

- Navettes gratuite – de 16h à 2h

- Navette Nord

Parking Kélonia ⇄ Rond-point Nord

- Navette Sud

Parking Pointe au Sel ⇄ Ravine Saint-Leu

- Renforts nocturnes – tarifs en vigueur

Ligne 30 : Le Cap / La Chaloupe → Mairie de Saint-Leu

Ligne 32 : Réservoir → Mairie de Saint-Leu

Ligne 42 : Piveteau → Mairie de Saint-Leu

Viens vivre Leu Tempo Festival sans stress ! In bon lanbians y attend’ a zot !

Plus simple, plus safe, plus festif

Plus d’informations ici.