Fête du livre : Livr'anlèr revient pour une nouvelle édition

Du 8 au 12 juillet 2026 à L'Étang-Salé (Maison de la mer), et du 15 au 19 juillet 2026 à Bras-Panon (Berges de la Rivière des Roches), Partir en livre, la grande fête nationale du livre pour la jeunesse, revient pour une nouvelle édition. "L'événement itinérant Livr'anlèr s'apprête à faire souffler un vent de magie et de poésie sur l'île pendant le mois de juillet", écrit la Réunion des livres. L'animation phare sera les lectures perchées dans les arbres (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Unique en son genre, Partir en livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.

Cette opération a lieu au mois de juillet lors de la fête nationale du livre jeunesse Partir en livre, pour faire la promotion du livre péi et de la lecture de manière ludique et attractive.

- Promouvoir le plaisir de la lecture -

Partir en livre est une manifestation nationale qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes sur tout le territoire.

Les objectifs de l'opération, lutter contre l’illettrisme en désacralisant l’objet livre, susciter l’envie de lire en proposant des lectures dans des lieux insolites, initier des rencontres privilégiées entre le jeune public et les auteur.e.s péi et soutenir la filière locale du livre en faisant la promotion du livre péi

- Au programme de "Partir en livre" -

Gratuit et pour tous les publics, Partir en livre rassemble et soutient plusieurs milliers d’initiatives : rencontres avec des autrices et auteurs, attractions littéraires, lectures immersives, ateliers d’illustration et d’écriture, concerts dessinés, création d’un booktube, atelier manga, bibliothèques de plage, chasse aux livres... et des milliers de Chèque Lire offerts.

Partir en livre - Livr’anlèr est un événement organisé par l’association interprofessionnelle de la filière du livre La Réunion des Livres, soutenu financièrement par la Dac de La Réunion, la Région Réunion et le Centre National du Livre.

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