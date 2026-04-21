"Où est passée la confiance du Papangue ?" : un conte péi signé Romane De Boisvilliers

À l'occasion du Salon du livre péi, qui a lieu du 23 au 25 avril 2026, le quatrième album jeunesse de Romane De Boisvilliers sort aux Éditions du Cyclone. Avec "Où est passée la confiance du papangue ?", l’autrice-illustratrice réunionnaise signe un album jeunesse sensible et coloré, ancré dans l’imaginaire de l’île et destiné aux plus jeunes. (Photo DR)

Un papangue qui doute de lui avant de devenir père. C’est le point de départ du nouvel album de Romane De Boisvilliers, intitulé "Où est passée la confiance du papangue ?". À travers ce conte destiné aux enfants de 3 à 6 ans, et jusqu’à 10 ans pour les plus rêveurs, l’autrice propose une histoire accessible et touchante autour de la confiance en soi et du rôle de la famille.

- Exprimer ses émotions et construite sa confiance en soi -

Dans ce récit, l'oiseau emblématique de La Réunion se retrouve confronté à ses propres peurs. Submergé par le doute, il entame une quête pour comprendre comment devenir un "super papa". Une aventure qui aborde, avec simplicité, des thématiques essentielles : apprendre à exprimer ses émotions, ne pas rester seul face aux difficultés, et construire peu à peu sa confiance.

Ce nouvel ouvrage s’inscrit dans la continuité du travail de l’autrice, déjà engagée sur des sujets comme l’hypersensibilité, l’estime de soi ou encore la gestion des émotions. Avec ce livre, elle vient compléter une série pensée comme un outil d’accompagnement pour les enfants.

- Un univers ancré à La Réunion -

L’univers graphique reste fidèle à l'identité de l’autrice-illustratrice : des dessins chaleureusx, colorés, et ancrées dans les paysages, la faune et la flore réunionnaises. Une manière de valoriser le territoire tout en offrant aux jeunes lecteurs des repères familiers.

Originaire de Saint-Paul, Romane De Boisvilliers puise aussi dans son histoire personnelle pour nourrir son travail. Diagnostiquée à l’âge adulte d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle, elle revendique une sensibilité qui irrigue ses créations et renforce leur portée émotionnelle.

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Le livre est disponible dans les librairies de l’île. L’autrice ira également à la rencontre du public lors du Salon du livre péi 2026, le samedi 25 avril au Crepas de Saint-Paul, pour une séance de dédicaces et d’échanges avec les lecteurs. Une occasion de découvrir son univers… et peut-être de la voir dessiner en direct.

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