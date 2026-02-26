Musées Régionaux : des activités pour les enfants pendant les vacances de mars

Ce vendredi 27 février 2026, les écoliers seront en vacances pour deux semaines. Synonyme de repos pour les enfants, c'est parfois la panique pour les parents qui n'ont pas trouvé d'activités ou de mode de garde pour la période. Pas d'inquiétude, il est encore possible de trouver des solutions. Pendant les vacances scolaires, les musées régionaux ouvrent leurs portes aux petits Réunionnais pour des ateliers à petits prix, avec parfois la visite du musée en plus des ateliers. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Rendez-vous à partir du 3 mars 2026 au Musée Stella Matutina à Saint-Leu pour un premier atelier, mais attention, il faut bien penser à réserver en ligne pour être certain d’avoir une place.

"Pendant les vacances de mars, le Musée Stella Matutina propose des activités ludiques et enrichissantes pour les enfants avec des sessions d’ateliers d’éveil musical" peut-on lire sur la page facebook du musée.

Au programme : une immersion rythmée autour des tambours mandingues (Tambours d’Afrique de l’Ouest), inspirée de l’exposition temporaire "Les engagés du sucre".

Le Tambour est un des plus anciens instruments de musique dans l’histoire de l’humanité. Cet atelier est réservé aux enfants à partir de 7 ans jusqu'à 12 ans

Tarif : 32 euros pour les 2 jours de stages, de 9h30 à 12h. Ateliers et goûter compris. Inscription via ce lien.

- Cité du Volcan -

Vos enfants ont probablement été fascinés par l’éruption du Piton de la Fournaise, alors une petite visite au musée qui est dédié à notre volcan viendra compléter l’émerveillement des petits.

Direction la Cité du Volcan pour une semaine d’activités variées : création d’un petit volcan, danse pour les 4 à 5 ans. Fabrication d’un petit jardin sur le thème volcan et Stitch pour les enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire via ce lien.

Dates : 03, 10, 11 et 13 mars 2026

Tarif : 12€ par enfant (matériels et jus inclus)

À défaut de trouver une petite place pour l’un de ces ateliers, il est néanmoins possible de visiter ces musées et de profiter des jardins, par exemple, au musée Stella Matutina, ou encore de parler volcans pendant des heures en relisant nos articles consacrés à l'éruption sur notre site.

