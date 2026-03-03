Musées Régionaux : un week-end Star Wars et une programmation spéciale pour la Journée des droits des Femmes

Ce samedi 7 mars 2026, plongez dans l'univers exceptionnel de Star War à la Cité du Volcan en partenariat avec l'association "Les voyageurs des Etoiles". Le dimanche 8 mars 2026, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, une pièce de théâtre "Les filles aux mains jaunes" sera proposée aux spectateurs dès 14h30. Ce même jour, le domaine de Maison Rouge à Saint-Louis accueillera des animations gratuites proposées aux visiteurs. Au musée Stella Matutina, une séance initiation au Workshop Danse sera proposée par la réunionnaise B-Rose ce dimanche 8 mars dès 13h30. Nous publions ci-dessous, le communiqué de la Réunion des Musées régionaux. (Photo : Patrick Huet et DR)

Ce week-end du 7 au 8 mars 2026, une programmation riche et variée est prévue pour le plus grand bonheur du public.

Au programme de la grande soirée Star Wars du samedi 7 mars 2026 :

• Visite libre du musée et de l’exposition "cavernes volcan"

• Animations sur le thème de Star Wars

• Entraînement du Padawan : Atelier initiation au combat au sabre laser.

• Le cercle de la mort : Jeux d’adresse au sabre laser (par équipe).

• Jeux d’épreuves « As-tu l’âme d’un Sith ou d’un Jedi ? »

• Atelier Jedi : fabrication d’un sabre laser

• Exposition de Droïdes avec une réplique du célèbre IG-11, droïde chasseur de primes et infirmier de la série « Le Mandalorien »!

Nouveautés 2026:

• La Forge de Mandalore : fabrication de masques et accessoires

• Jeux du Sabaac blackjack dans la Cantina

• Exposition de costumes de Padmé

Tarif : 15€ ou 2€ pour les personnes déguisées sur le thème star wars

Ce dimanche 8 mars 2026, place aux événements à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes :

À la Cité du Volcan, de 14h30 :

Une pièce de théâtre de la Cie Culture Péi, d’après l’oeuvre de Michel Belier est rogrammée à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes

"Nous sommes le 2 août août 1914, et ce jour là… L’action se situe pendant la 1ère guerre mondiale, dans une usine d’armement. Des femmes, elles sont 4 en particulier : Rose, Louise, Julie et Jeanne. On les surnomme « les filles aux mains jaunes » à cause des produits chimiques qu’elles manipulent. Elles fabriquent des obus pendant que les hommes sont au front. Issues de milieux sociaux différents, elles travaillent ensemble, vont apprendre à se connaître à l’usine, se confrontent, se solidarisent et prennent conscience de leur condition, de leur nouveau rôle dans la société et des dangers auxquels elles sont exposées" .

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

- Au domaine de Maison Rouge à Saint-Louis : -

Au programme :

• Visites guidées thématiques – "Domaine de Maison Rouge, les femmes au cœur de l’histoire".

Plongez au cœur du Domaine de Maison Rouge à travers le regard des femmes qui l’ont façonné. Propriétaires, domestiques, artisanes ou figures oubliées, chacune d’entre elle a contribué à l’évolution et à la vie du domaine au fil du temps. Les médiateurs vous invitent à découvrir ces parcours et histoires de femmes qui ont marqué leur temps, en résistant afin de transmettre leur héritage aux nouvelles générations.

A 10h , à 11h , à 14h, à 15h

Gratuit sur réservation

• Conférence / atelier – « Nouer l’histoire : foulard, cheveux afro et mémoires coloniales ».

Ziliana Hibon, de Kourone Héritage, propose une plongée sensible dans notre mémoire collective. A travers les gestes transmis par nos mères, nos grands-mères et nos tantes, elle raconte des histoires de coiffe : comment nouer un foulard comme on tisse une histoire, comment coiffer les cheveux afro comme on façonne une identité au cœur des mémoires coloniales. Chaque tresse, chaque torsade, chaque couronne de coton ou de soie portait en elle un message, un héritage discret mais puissant. A travers cette conférence, Ziliana Hibon invite le public à redécouvrir ces gestes du quotidien comme des actes de transmission, de résistance et de construction identitaire.

De 10h à 11h

Gratuit sur réservation

• Atelier participatif – « Nouer le foulard, tisser notre identité »

Le public est invité à découvrir un héritage vivant et une identité culturelle. Cet atelier animé par Ziliana Hibon permet d’apprendre à nouer le foulard comme on le portait autrefois, tout en comprenant le symbolisme et la mémoire que chaque geste porte. Un moment de transmission et de partage d’un savoir-faire qui raconte l’histoire, l’identité et la créativité des femmes.

De 13h30 à 15h30

Gratuit sur réservation

• Concert de clôture : Emmanuelle IVARA et ses musiciens

La journée se terminera en beauté avec un concert live d’Emmanuelle Ivara, artiste passionnée et authentique. Un moment musical qui célèbre le talent, la créativité et l’énergie des femmes.

A 16h

Gratuit sans réservation

- Au musée Stella Matutina : -

Au programme :

Workshop Danse de B-Rose (Agojie Crew) - COMPLET

La danseuse et chorégraphe réunionnaise B-Rose, fondatrice d’Agojie Crew, vous propose un workshop de 2 heures pour travailler votre ancrage féminin à travers la danse. Un moment spécialement pensé pour célébrer le 8 mars et ce que cette journée peut vous apporter pour vous rappeler votre force, gagner en confiance, et assume votre présence, seule et au sein d’un groupe. L’objectif ? Repartir avec des ressources, et la satisfaction d’avoir créé du lien avec d’autres femmes à travers une discipline artistique et créatrice de beauté.

De 13h30 à 15h30

WORKSHOP COMPLET

Agnesca Dj Live Dan’ Musée

Artiste originaire de La Réunion, Agnesca est co-fondatrice du collectif The Beat Club et distille partout sur l’Île de la musique électronique aux basses profondes et aux rythmes influencés par les sonorités de l’océan Indien. Pour le 8 mars, Agnesca vous prépare un live tout particulier qui mettra en avant la puissance des femmes, dans toute leur diversité.

A 16h au coeur du musée

Prix d’entrée au musée (9€ adulte /6€ enfant)

Spectacle Danse "Ker Pilé"

Chorégraphie : Julie Bignon, David Fonteneau / Fonnker : Anifa Cassim – Association EMOI

Ker Pilé est un duo chorégraphique bouleversant, accompagnés des fonnker d’Anifa Cassim qui raconte les violences conjugales. Le spectacle est une escalade et montre les mécanismes concrets ou insidieux qui se mettent en place quand l’amour n’est plus là et qu’il se transforme en culpabilisation et en haine de l’autre. Une pièce réunionnaise qui parle aussi de son territoire, qui est le second département le plus touché par les violences faites aux femmes en France. La journée internationale des droits des femmes, c’est aussi l’occasion de rappeler que la sécurité est un droit, et que la sécurité des femmes doit être une problématique de sécurité publique qui nous concerne toutes et tous.

Il s’agit d’un spectacle qui dénonce les violences intra-familiales, et notamment celles faites aux femmes. Par conséquent certaines scènes représentant ces violences peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

A 18h

Tarif : Gratuit dans le cadre du dispositif Guétali

Public : à partir de 14 ans