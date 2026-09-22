Saint-André : le Festival Gayar 2026 entre transmission et avenir

La 5ème édition du Festival Gayar se tiendra du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2026 au parc du Colosse à Saint-André autour du thème "La famille réunionnaise". L'événement propose notamment la journée "Lékol Gayar" qui réunira 700 élèves, la remise du Prix de lecture en créole à voix haute Jean-François Cany, la remise du Prix Agnès Guéneau, le kabar défilé, le rishofé et bien d'autres... (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le Festival Gayar s’affirme comme un rendez-vous destiné à célébrer une culture vivante et lui offrir un ancrage solide pour mieux propulser les générations futures.

- 700 jeunes au cœur du réacteur : Lékol Gayar -

Preuve de cette dynamique de projection, la journée d’ouverture du vendredi 2 octobre accueille Lékol Gayar sur le thème : "Mon école, ma famille".

Co-construite avec l’Académie de La Réunion, l’initiative rassemble 700 élèves (CM1, collèges, lycées) qui rencontreront porteurs de mémoire, artisans et artistes à travers plus de 40 ateliers.

Le Prix de lecture en créole à voix haute Jean-François Cany, qui s’adresse aux élèves, sera décerné à cette occasion.

- 120 exposants en action au Parc du Colosse -

Pendant trois jours, le parc du Colosse ouvre son marché des savoir-faire avec 120 exposants : artisanat, produits du terroir, arts visuels, métiers de la main et espaces de restauration.

Trois espaces pensés pour tous

- Le Village Lazarre (espace littéraire) : point de convergence des auteurs et éditeurs. Il accueillera notamment le Prix littéraire Agnès Guéneau.

- La Scène Gramoun Lélé : le cœur battant de la création et de l’expression musicale de l’île.

- La Scène Alicia Mazaka : le carrefour des idées, dédié aux échanges et à la réflexion.

Les Ron kozé ouvriront la parole à tous (familles, enseignants, institutions) sur les thèmes "Le Maloya, patrimoine immatériel" et "L’alliance éducative : comment mieux éduquer ?".