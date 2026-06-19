Saint-Joseph : découvrez la programmation de la médiathèque du Sud sauvage pour la fête de la musique

Ce samedi 20 juin 2026, la médiathèque de Saint-Joseph vous invite pour divers ateliers. Entre 10h30 et 12h30 venez participer à l'atelier de stimulation vocale et musicale : une invitation à découvrir de manière ludique sa voix comme instrument, dans un espace libre d'expression et de créativité. Des concerts auront lieu à partir de 14 heures. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Surtout ne ratez pas le concert "Le Maloya imaginaire" à 14h. Une musique qui mêle habilement les sons acoustiques et électriques, avec des influences de La Réunion, de l'Inde ou encore de Madagascar" insiste les programmateurs de la médiathèque de Saint-Joseph.

Solah est un duo empli de rêves et de féminité formé par les deux sœurs, la chanteuse Dédette Saint-Pierre et la chanteuse et multi-instrumentiste Patricia Phillipe.