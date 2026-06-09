Sainte-Suzanne : un colloque international sur "Les Routes de l’esclavage et de l’engagisme"

L’ONG Kartyé Lib Mémoire et Patrimoine Océan Indien, en partenariat avec plusieurs institutions universitaires, culturelles et mémorielles, organise à La Réunion la 8ème édition du colloque international pluridisciplinaire : "Les Routes de l’esclavage et de l’engagisme - Histoire carcérale dans le monde colonial (XVIe – XXe siècles)", dans le cadre du programme Unesco consacré aux Routes de l’esclavage. Cet événement se déroulera du 10 au 13 juin 2026 à l’Auditorium Daniel Honoré - Médiathèque Aimé Césaire à Sainte-Suzanne (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce colloque réunira chercheurs, historiens, universitaires, acteurs culturels, institutions mémorielles et intervenants issus de plusieurs espaces géographiques : Afrique, océan Indien, Europe, Caraïbes et Amériques.

Il abordera les questions liées à l’esclavage, à l’engagisme, aux systèmes carcéraux coloniaux, aux résistances, aux transmissions mémorielles et aux héritages contemporains de ces histoires.

Au-delà du travail scientifique, "cette rencontre porte une réflexion essentielle sur la mémoire, la justice historique, les mécanismes de domination coloniale et la transmission aux nouvelles générations", indique l'association.

"Dans un contexte mondial où les questions mémorielles, identitaires et patrimoniales occupent une place centrale dans le débat public, cette édition réunionnaise entend faire de notre territoire un espace international de dialogue, de recherche et de transmission", poursuit-elle.

www.imazpress.com/[email protected]