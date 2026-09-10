SPL Territo'arts : l’agenda immanquable de septembre

Du 10 au 26 septembre 2026, des rendez-vous incontournables rythment les établissements de la Cité des Arts, du Banyan – Centre d’art contemporain et de Château Morange. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Roller Party : une soirée disco géante :

Le samedi 12 septembre, la Roller Party revient transformer le Fanal en piste géante, avec DJ Onemat aux platines pour une ambiance disco, funk et house. Des ateliers d’initiation au roller, de slalom et de technique sont organisés en journée, sur réservation, menés par Yohan Fort (sextuple champion du monde de roller) ainsi que des animations snookball et subsoccer avec Snookball 974 en soirée.

Deux conférences imagées gratuites sont proposées à Château Morange (place limitée) :

• Le vendredi 11 septembre, avec Bernard Leveneur sur l’évolution des paysages urbains de l’île et les liens entre photographie, patrimoine et identité réunionnaise, en partenariat avec la Région Réunion – Service régional de l’Inventaire, la Ville de Saint-Denis et le Label Ville d’Art et d’Histoire.



• Le vendredi 18 septembre, avec Béatrice Velin-Cassim sur « La place du Servis Kabaré dans l’espace public ».

Ainsi que des projections pour découvrir le cinéma :

• Le vendredi 11 septembre, avec le Cinématobus pour une projection en plein air à la station téléphérique Bancoul, au Moufia.

• Le samedi 12 septembre à Château Morange, avec Mon P’ti Ciné pour une double séance à 10h30 et à 15h30 du programme de court métrages “Sourire Tranche Papaye”, en partenariat avec La Lanterne Magique.

- Le Festival des arts An Poundiak : un nouveau festival 100% péï -

Du 18 au 20 septembre, la première édition du Festival des arts An Poundiak investit plusieurs lieux du territoire de la CINOR, au plus près du public. Porté par la Cité des Arts et Château Morange, ce festival propose une diversité de propositions artistiques gratuites, entre spectacles, expositions, projections, ateliers et concerts (à l’exception du concert payant du vendredi 18 septembre).

Baba Cité : le rendez-vous des 0-6 ans :

Le samedi 26 septembre, le festival Baba Cité revient pour une nouvelle journée dédiée aux tout-petits, avec plusieurs temps dans différents lieux :

• De 9h à 17h dans toute la Cité des Arts, avec des spectacles, des ateliers (sur inscription), des activités en continu et un marché de créateurs réunionnais, en partenariat avec la CAF de La Réunion ;

• De 9h à 18h au Banyan, avec le vernissage de l’exposition collective Traité de bave et d’éternité ;

• De 10h à 17h à Château Morange, avec Baba Château qui lui fait écho avec ses propositions artistiques et culturelles (Bébé lecteur, projection, atelier, spectacle...) en collaboration avec la Bibliothèque Alain Lorraine.

Une journée complète pour partager des moments de découverte, d’éveil et de complicité en famille.

- Informations pratiques -

• Cité des Arts (incluant la Micro-Folie et Démos) et Banyan

• Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

• Accès aux expositions : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• Programmation complète sur citedesarts.re

• Informations et réservations : 02 62 92 09 90 | [email protected]

Château Morange

• Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

• Programmation et billetterie sur chateaumorange.re

• Informations et réservations : 02 62 81 79 17 | [email protected]



