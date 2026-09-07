SPL Territo'arts : une saison entre temps forts et nouveautés

Après un premier semestre 2026 particulièrement riche, la Cité des Arts, le Banyan, centre d’art contemporain et Château Morange s’apprêtent à écrire la suite de l’année avec un nouveau semestre encore plus intense : temps forts, nouveautés et création d’un nouvel événement. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette nouvelle saison porte la marque de ce qui fait l’identité de la Cité des Arts depuis son ouverture en 2016 : une programmation pluridisciplinaire qui invite à explorer toute la diversité de la création réunionnaise d’aujourd’hui, tel un jardin à la flore luxuriante et variée. Ce fil conducteur, la SPL Territo’Arts continue de le tisser saison après saison, entre ancrage sur le territoire et ouverture sur le monde.

Car une programmation ne se construit pas seule : elle se nourrit et se renforce grâce aux rencontres et collaborations qui l’accompagnent. De nombreux projets naissent de cette dynamique collective, confirmant la place de l’établissement au cœur de l’écosystème culturel du territoire.

- 10 ans de la cité des arts : lancement du festival des arts an poundiak -

Dix ans après sa création, la Cité des Arts ne se contente pas de souffler ses bougies. Pour marquer ce nouveau chapitre, la SPL Territo’Arts lance, du 18 au 20 septembre 2026, le Festival des arts An Poundiak, un tout nouveau festival pluridisciplinaire, éclectique et fédérateur pensé pour aller à la rencontre du public, là où il se trouve. Cette proposition sera déployée dans plusieurs lieux du territoire de la CINOR : à la Cité des Arts, à Château Morange, mais aussi hors les murs à Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-Denis (Dimanche ô Barachois, Bas de la Rivière).

Pendant plusieurs jours, ces différents lieux se transforment en terrains d’expression avec des concerts, spectacles, projections, expositions, ateliers et rencontres qui se succèdent, portés par un même esprit de découverte et de partage. Le Festival des arts An Poundiak est le point de départ d’un nouveau rendez-vous culturel, appelé à s’installer durablement dans le paysage pour continuer de célébrer la création locale.

- Les temps forts de cette saison -

En partenariat avec la CAF de La Réunion, c’est Baba Cité, le rendez-vous dédié au très jeune public sera de retour le 26 septembre. Entre 0 et 6 ans, les tout-petits et leurs parents y retrouvent une programmation toujours plus foisonnante, enrichie cette année d’une nouveauté : un marché de créateurs péï.



Le même jour, Château Morange, aux côtés de la Bibliothèque Alain Lorraine, ouvre également ses portes aux familles avec Baba Château.

À Château Morange, les rendez-vous se poursuivent en octobre et invitent à partager, danser et transmettre avec :

• Le Kabar La Kour du 3 octobre faisant vibrer la scène au rythme de deux artistes incontournables, Sskyron et DJ Dan Wayo ;

• La deuxième édition de Zourné Lontan, placée sous le signe du partage et de la transmission, en partenariat avec la SHMLR et la Préfecture de La Réunion / Agence nationale de la cohésion des territoires (11 octobre).

Du 8 au 11 octobre, place à la lecture avec le Salon du Livre de Jeunesse de l’océan Indien. Organisé par l’association La Réunion des Livres, ce rendez-vous investit la Cité des Arts autour d’une thématique ludique, "Lire en s’amusant, s’amuser en lisant", et accueille pour la première fois à La Réunion plusieurs auteurs de renom.

Autre incontournable du semestre, la Convention Tattoo revient pour une sixième édition, en partenariat avec l’association La Réunion du Tattoo du 30 octobre au 1er novembre. Avec des invités internationaux, des talents locaux et une diversité de styles, cette édition met à l’honneur l’art du tatouage dans toute sa splendeur. Deux concerts du groupe de métal français Ultra Vomit viennent pimenter la fête, les 30 et 31 octobre sur la scène du Palaxa, avec en première partie des groupes locaux : Lomor et Tukatukas.

Du 6 au 27 novembre, la danse contemporaine prend ses quartiers à la Cité des Arts avec Mouvman, une programmation de spectacles mettant en lumière le métissage et les dernières créations chorégraphiques réunionnaises, mais aussi une projection du ballet "Le Songe d’une nuit d’été" de George Balanchine, proposée par la Micro-Folie. La Soirée Mouvman revient s’inviter à Château Morange le 20 novembre lors de cette deuxième édition, entre danse et projection également.

La saison s’achève en apothéose, avec deux rendez-vous qui feront résonner les deux établissements :

• Le 17 décembre à Château Morange, avec Arashkha et Joël Jean qui se retrouvent pour un concert projection où la création explore le carnaval sous un nouvel angle.

• Le 18 décembre à la Cité des Arts avec La Nuit du Soleil, un concert inédit réunissant plusieurs artistes incontournables de La Réunion, en partenariat avec EXO FM.

- De nouveaux rendez-vous -

Cette saison voit naître plusieurs nouveaux rendez-vous autour de la musique et de la danse intergénérationnelle à la Cité des Arts :

• Les après-midis dansantes Salon Bal, pour revivre ensemble la musique lontan (10 septembre et 3 décembre) ;

• Des Soirées SBK pour partir à la découverte des danses salsa, bachata et kizomba avec l’association Plaza Bachata 974 (4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre).

À Chateau Morange, la curiosité sera aussi au rendez-vous avec Radio La Kour, le public pousse les portes des coulisses d’une émission de radio et découvre les artistes, sous un nouveau jour.

Les habitués retrouveront aussi les rendez-vous familiers de l’établissement comme Mon P’ti Ciné pour les plus jeunes, des projections exclusives avec le Ciné-Club Requeer ou encore le Cinématobus, qui fait voyager le cinéma hors les murs.

Ce semestre est aussi l’occasion de remonter le fil de la mémoire réunionnaise à travers de nouvelles conférences imagées : "Photographier l’architecture à La Réunion : des pionniers à l’inventaire" (11 septembre) et "Noirs de l’atelier colonial : une approche généalogique" (23 octobre).

- La promenade ne s'arrête pas là -

Côté arts visuels, le Banyan – Centre d’art contemporain multiplie les occasions de rencontre avec un parcours extérieur gratuit jusqu’au 19 décembre 2026 et l’ouverture des ateliers d’artistes visuels avec le Rant Azot ! #11 (5 septembre) et Rant Azot ! #12 (17 novembre). Des expositions collectives prolongent ces invitations à découvrir avec :

• En hors les murs "La terre au corps" du 9 septembre au 5 décembre 2026 en partenariat avec les Téat Théâtres départementaux, à découvrir au Téat Champ Fleuri ;

• "Traité de bave et d’éternité" du 26 septembre 2026 au 30 janvier 2027 au Banyan, dont le vernissage aura lieu lors de Baba Cité.

Concernant la Micro-Folie – Cité des Arts La Rényon, le dispositif continue d’élargir l’accès à la culture à travers une nouvelle programmation thématique : le patrimoine naturel jusqu’au 10 octobre puis la danse jusqu’au 12 décembre. D’autres actions régulières comme les matinées séniors, les rendez-vous Gam’In Family ou encore le Café des pros sont à retrouver au cours du semestre.

Après dix années d’engagement en faveur de l’accès à la pratique musicale avec le dispositif Démos Nord Réunion, la Cité des Arts ouvre un nouveau chapitre et lance son propre orchestre, labellisé "Réseau Démos", réunissant près de 90 enfants du territoire de la CINOR autour d’une aventure musicale collective. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité du travail mené, tout en offrant un nouveau cadre : un accompagnement en formation professionnelle continue pour les équipes réunionnaises ; des ressources numériques partagées pour enrichir les pratiques et une animation de réseau, sous la coordination de la Philharmonie de Paris.

Si l’accompagnement financier et humain de cette forme labellisée est plus léger que celui d’un orchestre Démos initial, le lien avec la Philharmonie de Paris permet aux équipes locales de bénéficier d’un soutien continu et de s’inscrire dans un réseau national.

- Informations pratiques -

Cité des Arts (incluant la Micro-Folie et Démos) et Banyan

• Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

• Accès aux expositions : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• Programmation complète sur citedesarts.re

• Informations et réservations : 02 62 92 09 90 | [email protected]