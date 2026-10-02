[Vidéos] Sskyron et DJ Dan Wayo : "Si mon planèt" atterrit enfin sur les plateformes

Après avoir embarqué le Sakifo dans leur galaxie en 2025, SSkyron et Dj Dan Wayo dévoilent, ce vendredi 2 octobre 2026 leur EP commun "Si mon planét", une fusion où afro-pop, sonorités électriques et influences créoles gravitent sur la même orbite. Dès le lendemain, samedi 3 octobre, le duo d'ovnis réunionnais donne rendez-vous au public à Château morange, à Saint-Denis, pour faire décoller le projet en live. (Photo DR et Photos d'archives Stephan Laï-Yu www.imazpress.com)

Ils nous avaient prévenus : leur planète musicale ne connaît pas vraiment les frontières entre les genres. Un peu plus d'un an après avoir présenté "Si mon planèt" au Sakifo, Sskyron et DJ Dan Wayo concrétisent leur aventure commune avec un EP composé et produit à quatre mains. Sa sortie, prévue ce vendredi 2 octobre, sera suivie d'un concert live, gratuit, à Château Morange, à Saint-Denis.

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Le projet est né de la rencontre de ces deux beatmakers, bien connus du public réunionnais, aux trajectoires différentes mais nourris par une même envie : faire dialoguer les racines musicales de La Réunion avec des sonorités contemporaines.

"L'idée c'est de prendre la valeur à la source tout en respectant les styles", nous expliquait Sskyron en 2025. À l'époque, il résumait surtout l'aventure avec beaucoup moins de grands mots : "Ce projet, c'est juste deux gars qui s'amusent, qui font de la musique ensemble et qui œuvrent pour la culture à La Réunion".

- Deux univers sur la même orbite -

D'un côté, Sskyron, alias Vincent Boisedu, chanteur, compositeur, producteur et beatmaker, navigue depuis 2008 entre RnB, afrobeat et pop. De l'autre, DJ Dan Wayo, Daniel Boyer à l'état civil, fait voyager depuis des années les rythmes réunionnais entre traditions et musiques actuelles.

La collision donne naissance à ce que les artistes qualifient d'"afro hybrid" : une musique qui pioche, mélange et expérimente sans demander son passeport à chaque changement de rythme.

Dans "Si mon planèt", le duo dit avoir transformé cette différence en terrain de jeu. Sskyron et DJ Dan Wayo co-composent ainsi une afro-pop hybride où "lam kréol i vavang", entre basses, pads, groove et influences maloya.

- "Kisa" et "Hin hin hin" ont déjà conquis le public -

Avant même la sortie complète de l'EP, le voyage avait déjà commencé avec la sortie, l'année dernière, de 2 singles. Le clip réunissant "Kisa" et "Hin hin hin" cumule 1,5 million de vues, tandis que "Hin hin hin" totalise plus de 877.000 écoutes et "Kisa" près de 393.000.

Des premiers morceaux qui, comme l'espérait déjà Sskyron en 2025 font "transpirer ce projet dans le monde entier" : "On est Réunionnais et donc êtres humains du monde. Dans la conception même, on a vu les choses de façon très internationale".

- Décollage immédiat à Château Morange -

Pas question de laisser "Si mon planèt" tourner uniquement dans la galaxie du streaming. Dès ce samedi 3 octobre, à 20 heures, Sskyron et DJ Dan Wayo retrouveront le public à Château Morange, à Saint-Denis, pour présenter leur projet sur scène.

Et ceux qui imaginent un DJ derrière ses platines pendant que Sskyron prend le micro risquent d'être surpris. Les deux artistes nous l'annonçaient déjà au Sakifo : leur formule repose d'abord sur leur complicité de musiciens et de beatmakers, avec une place laissée à l'improvisation.

DJ Dan Wayo avait trouvé la formule : "C'est un freestyle mais… ordonné". Cette fois, leur planète est officiellement prête à accueillir du monde. Zot lé paré pou embarké ?

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