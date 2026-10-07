Wild Classical Music Ensemble au théâtre Les Bambous avec le Bisik

Ce mardi 13 octobre 2026, la salle du Bisik à Saint-Benoît, avec le théâtre Les Bambous accueillie le Wild Classical Music Ensemble, groupe de rock expérimental belge fondé par des musiciens porteurs de handicaps. Nés en 2007 d'un atelier autour de la musique expérimentale, les artistes montent rapidement sur scène avec leurs improvisations punk-rock.

Leur son unique mélange riffs punk/rock, rythmes effrénés et séquences fougueuses de flûte et de synthé, porté par un chant rude dans une atmosphère résolument réconfortante.

À La Réunion, le groupe belge rencontre le musicien réunionnais Gilles Lauret.

Le concert proposé résulte de cette rencontre… Ça promet !

Mardi 13 octobre 2026, ouverture des portes 18h, concert à 19h (durée 1h30)

Théâtre Les Bambous, Saint-Benoît

Un partenariat Les Bambous ek le Bisik

Tarif 7€ - 13€

Infos / résa : 0693 63 39 39

Billetterie : https://billetterie.lesbambous.com/spectacle?id_spectacle=1142