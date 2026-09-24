Une soixantaine d’entreprises de La Réunion ouvrent leurs portes

À l’occasion des journées du patrimoine économique, une soixantaine d’entreprises de La Réunion ouvriront gratuitement leurs portes au public le vendredi 2 octobre, le samedi 3 octobre et le dimanche 4 octobre 2026, pour faire découvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs coulisses. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur le site Journées du patrimoine économique (Photo www.imazpress.com)

Après une première édition nationale qui a réuni, en 2025, plus de 650 entreprises et accueilli 17.000 visiteurs, l’événement, porté par le Medef, se déploie cette année à La Réunion. "Son ambition : faire découvrir l’entreprise autrement, au plus près des lieux où se créent les produits, les services, les compétences et les emplois qui font vivre notre territoire" expose le Medef Réunion.

Collégiens, lycéens, étudiants, actifs, personnes en reconversion, chercheurs d’emploi, familles pourront visiter des entreprises, rencontrer des professionnels et découvrir concrètement la réalité de métiers et d’activités parfois méconnus.

"Selon les entreprises participantes, les visiteurs pourront découvrir des sites habituellement fermés au public, observer les différentes étapes de fabrication d’un produit, comprendre le fonctionnement d’un site de production, tester un geste professionnel, échanger avec des salariés ou encore découvrir des métiers, des savoir-faire et des parcours professionnels" détaille le Medef.

- Informations pratiques -

• Dates : vendredi 2 octobre, samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre

• Gratuit, inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

• Programme et réservations ici : www.patrimoineeco.fr

www.imazpress.com / [email protected]