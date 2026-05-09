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Disparition de Denis Duhamel : sa sœur lance un appel à l’aide depuis l’Hexagone

  • Publié le 9 mai 2026 à 13:54
Illustration gendarmerie

Agnès Leroy qui vit dans l'Hexagone, poursuit sans relâche les recherches pour retrouver son frère, Denis Duhamel, disparu à La Réunion depuis le 18 avril 2026. "Après plusieurs nuits blanches, je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée de sa disparition. Je continue à appeler son téléphone dans l'espoir que quelqu'un l'ait rebranché" nous écrit-elle. La gendarmerie de La Réunion a lancé un appel à témoin afin de localiser Denis Duhamel, son dernier emplacement connu est le lieu dit la Crête à Saint-Joseph

La famille de Denis Duhamel est sans nouvelle de lui depuis le 18 avril 2026. Arrivé sur l'île le 2 avril pour un séjour de deux mois, l'homme de 59 ans est aujourd'hui introuvable. Si vous l'avez vu, contactez la gendarmerie de Saint-Joseph.

Denis Duhamel a 59 ans, il mesure environ 1,80 m pour 70 kg. Signe distinctif :  il a un tatouage représentant un loup sur l'épaule gauche. Sa famille pense qu'il portait un chapeau blanc, une veste sans manches et des tennis et le jour de sa disparition.

À lire aussi : Disparition inquiétante à Saint-Joseph : la gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver Denis Duhamel

ee/www.imazpress.com/[email protected]

Denis Duhamel, Disparition, Faits-divers

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