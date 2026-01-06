[Vidéo] Saint-Gilles : incendie dans la boîte de nuit du Beach Club, pas de victimes mais des dégâts importants

Cette nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier, peu après 1 heure du matin, un incendie s'est déclaré au sein de la boîte de nuit du Beach Club à Saint-Gilles. Pompiers et gendarmes sont intervenus sur place. Ce sinistre n'a pas fait de victimes. Selon nos informations, l'établissement était fermé lorsque le feu a pris. D'importants dégâts sont à déplorer. L'origine du sinistre est pour l'heure inconnue. Les gendarmes de Saint-Paul ont ouvert une enquête (Photo : rb/www.imazpress.com)

