[Vidéo] Saint-Gilles : incendie dans la boîte de nuit du Beach Club, pas de victimes mais des dégâts importants

SAINT-GILLES Incendie dans la boîte de nuit du Beach Club

  • Publié le 6 janvier 2026 à 06:41
  • Actualisé le 6 janvier 2026 à 06:45
Cette nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier, peu après 1 heure du matin, un incendie s'est déclaré au sein de la boîte de nuit du Beach Club à Saint-Gilles. Pompiers et gendarmes sont intervenus sur place. Ce sinistre n'a pas fait de victimes. Selon nos informations, l'établissement était fermé lorsque le feu a pris. D'importants dégâts sont à déplorer. L'origine du sinistre est pour l'heure inconnue. Les gendarmes de Saint-Paul ont ouvert une enquête (Photo : rb/www.imazpress.com)

