Tribunal de Saint-Denis 16 mois sont 6 mois ferme pour l'agression au couteau d'un pompier

Un homme de 55 ans, sans domicile fixe, a été à 16 mois de prison donc 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce lundi 9 mars 2026. Il était poursuivi pour l'agression au couteau d’un sapeur-pompier à La Possession et violences volontaires sous la menace d’une arme sur un second soldat du feu. Une obligation de soin a également été signifiée au mis en cause. (Photo : Richard Bouhet et Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le 21 janvier dernier, vers 20 heures, les pompiers de La Possession sont appelés pour une personne totalement ivre qui divague sur la voie publique. Lorsque les hommes du feu arrivent sur place, ils remarquent effectivement deux hommes dont l'un présente manifestement une alcoolémie avancée.

Yannick L., 53 ans, est calme. Au moment où les pompiers veulent le prendre en charge, il chute lourdement au sol. Les pompiers se précipitent pour lui venir en aide. Que se passe-t-il alors dans la tête du is en sue? Lui-même est incapable de répondre. Quoi qu'il en soit, il sort un Opinel d'une vingtaine de centimètres et frappe les pompiers.

Le premier parvient à esquiver mais le second est touché au cou. La lame s'est arrêtée à quelques centimètres de la carotide, occasionnant au final trois jours d'ITT. Le quinquagénaire est rapidement maîtrisé et placé, dans un premier temps, en dégrisement avant sa garde à vue.

Le 23 janvier, il est présenté au tribunal dans le cadre de la comparution. À la demande de la défense, le dossier est renvoyé à ce lundi après-midi 9 mars afin d'obtenir une expertise psychiatrique et psychologique du prévenu.

Devant les juges, le quinquagénaire tente de s'expliquer. "Je ne me souviens de rien", affirme-t-il. "Mais, je ne me reconnais pas dans cet acte. "Je ne suis pas un violent", lance-t-il. En effet, il est totalement inconnu de la justice, mais aussi des forces de l'ordre et des pompiers.

- "Le couteau c'était pour manger des sardines " -

Les expertises ne le décrivent ni altéré, ni aboli. "Pourquoi aviez-vous un couteau ?", interroge le Président. "Le couteau, c'était pour manger des sardines qui étaient dans mon sac", explique-t-il encore.

À la barre, il poursuit. "Ce soir-là, je n'étais pas très bien. Je ne travaille plus depuis le 1ᵉʳ janvier et je n'avais plus de logement. "Alors je me suis laissé emporter par la consommation d'alcool", ditt-il en reconnaissant avoir consommé au moins trois bouteilles de bière et plusieurs verres de rhum.

"Les faits sont graves", plaide Me Caroline Chane Meng Hime pour les deux sapeurs-pompiers et le SDIS. "Mon client a eu beaucoup de chance. Il a été visé la gorge. La population a beaucoup de considération pour les pompiers. "Votre réponse pénale est attendue", termine l'avocate.

"On attaque des dépositaires d'un service public avec un couteau en visant la carotide. Ce n'est pas anodin, souligne la représentante du parquet en requérant une peine de 16 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis avec obligation de soins, de travail et d'indemniser les victimes. "Il ne se souvient de rien et il ne ment pas", plaide Me Moissonnier. "Pour lui, c'est un geste de défense car il s'est peut-être senti agressé.

Ce jour-là, il n'était pas lui-même. Il avait bu plus que de raison. Il n'est pas connu", conclut l'avocate en demandant une peine plus clémente.

Yannick Lefebvre a été reconnu coupable et le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en le condamnant à 16 mois de prison dont six mois de prison ferme et en ordonnant le maintien en détention.

