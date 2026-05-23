Cascade Délices : un adolescent de 14 ans pris en charge par les secours après un saut de 10 mètres

Un adolescent de 14 ans a dû être secouru ce samedi 23 mai 2026 à la Cascade Délices à Sainte-Suzanne, après avoir effectué un saut de 10 mètres. Evacué par hélicoptère, le jeune homme souffre d'un traumatisme au dos. La section aérienne de la gendarmerie, le PGHM et le SAMU 974 ont été engagés pour le secourir (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)