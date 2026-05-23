À retenir ce soir : cascade Délices, incendie à Saint-Pierre, négociations, enfants abandonnés et peur des expulsions

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 23 mai 2026 : - Cascade Délices : un adolescent de 14 ans pris en charge par les secours après un saut de 10 mètres - Saint-Pierre : un incendie se déclare dans un commerce du centre-ville - L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix - Enfants français abandonnés au Portugal : la mère et son compagnon placés en détention provisoire - À Mayotte, des étrangers font leurs études dans la peur des expulsions

Un adolescent de 14 ans a dû être secouru ce samedi 23 mai 2026 à la Cascade Délices à Sainte-Suzanne, après avoir effectué un saut de 10 mètres. Evacué par hélicoptère, le jeune homme souffre d'un traumatisme au dos. La section aérienne de la gendarmerie, le PGHM et le SAMU 974 ont été engagés pour le secourir.

(Actualisé) Un incendie s’est déclaré dans un commerce du centre-ville de Saint-Pierre ce samedi 23 mai 2026. Le commerce est situé dans la rue François de Mahy, un secteur très fréquenté l e week-end. Les forces de l'ordre et les pompiers ont été dépêchés sur place, la circulation a été coupée pour permettre leur intervention. Le feu a été maîtrisé

L'Iran a accusé samedi les Etats-Unis de saboter avec des "exigences excessives" les négociations pour mettre fin à la guerre, un changement d'agenda de Donald Trump alimentant dans le même temps les spéculations sur une reprise des hostilités.

(Actualisé) Une Française et son compagnon ont été placés en détention provisoire, samedi 23 mai, par un tribunal du Portugal, soupçonnés d’avoir abandonné les deux jeunes enfants, âgés de 4 et 5 ans, de la femme de 41 ans au bord d’une route dans le sud du pays ibérique.

Derrière son ordinateur, un professeur dans le supérieur à Mayotte évalue des dossiers d’élèves sur Parcoursup. "J’ai rencontré quelques difficultés personnelles et administratives qui ont compliqué mes études", lit dans l'un d'eux l'enseignant, sous couvert d’anonymat.