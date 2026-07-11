Trois disparitions inquiétantes signalées par la gendarmerie, elle lance un appel à témoins

La gendarmerie lance un appel à témoins suite à la disparition inquiétante de Daisy Lisador et Joseph Leperlier. Ils ont disparu à l'Etang-Salé depuis le 6 juillet 2026. Une troisième disparition inquiétante est signalée à Saint-Pierre, concernant Sanmougom François Pajaniaye.

Le couple aurait quitté son domicile à bord d’une Nissan Qashqai immatriculée BK-300-YN. Daisy Lisador est de type caucasien, de corpulence normale, a les cheveux blonds mi-longs et les yeux bleus.

Joseph Leperlier mesure 1,70m, est de type caucasien, de corpulence mince, a les yeux bleus, des cheveux blancs, porte une moustache et a un tatouage au bras droit représentant un couteau dans un cœur.

Sanmougom François Pajaniaye a quitté le domicile de sa sœur pour se rendre au CCAS de Saint-Pierre mercredi 8 juillet 2026, vers 5 h. Depuis, il n’a plus donné de nouvelles.

Il mesure 1,62 m, est de corpulence mince et a les cheveux noirs. Il était vêtu d’un survêtement bleu marine et portait des baskets noires. Aucun signe distinctif particulier n’est connu.