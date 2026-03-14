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Le Port : incendie dans un entrepôt de réparation de bateau, des bouteilles de gaz explosent

  • Publié le 14 mars 2026 à 15:55
  • Actualisé le 15 mars 2026 à 12:23
pompiers SDIS 974

Aux alentours de 22h45 ce vendredi 13 mars 2026, un incendie s’est déclenché dans une partie d’un entrepôt de réparation de bateau sur la commune du Port. Sur place, plusieurs bouteilles de gaz ont explosé. Ce sont presque 2.000 mètres 2 de surface de l’entrepôt qui sont partis en fumée rue Amiral Bosse sur le Port Ouest. Selon nos informations, il n’y a pas de blessé à déplorer. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Port, Incendie, Bateau, Gaz, Pompiers

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1 Commentaires
Changement a la mairie
Changement a la mairie
1 jour

Pompiers un métier difficile.
Courage aux collègues

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