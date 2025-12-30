TOUTE L’ACTUALITÉ
Le Port : un homme placé en détention provisoire dans une affaire de vols de motos

  • Publié le 30 décembre 2025 à 10:12
  • Actualisé le 30 décembre 2025 à 10:27
Deux hommes qui circulaient sur motos signalées volées ont été interpellés ce mardi 23 décembre éàé( au Port par les policiers de la brigade anticriminalité (Bac). "Les investigations permettaient d'identifier deux autres complices" note la police. Les quatre hommes ont été placés en garde à vue. Ils ont ensuite été déférés au tribunal de Saint-Denis. "L'auteur principal a été incarcéré" précise la police dans le post que nous publions ci-dessous (Photo Police national)

