L'Hermitage : un homme d'une quarantaine d'années meurt noyé

Ce jeudi 1er janvier 2026, un homme âgé d'une quarantaine d'années est décédé sur la plage de l'Hermitage (Saint-Paul), victime d'une noyade. Selon nos informations, la victime a été retrouvée inconsciente, la tête immergée dans l'eau. Malgré la réaction des personnes présentes sur la plage pour les gestes de premiers secours, des maîtres nageurs-sauveteurs, des pompiers, du Samu et de la gendarmerie, après une heure de prise en charge, l'homme n'a pas survécu (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les circonstances de cette noyade ne sont pas connues. Elles devront être déterminées par l'enquête ouverte par la gendarmerie.

www.imazpress.com/[email protected]