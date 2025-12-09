[Photos] Opération anti-drogues à Gillot : l'ensemble des passagers et personnels de bord, contrôlés

L'aéroport Roland Garros ou en tout cas ses passagers, sont passés au crible ce mardi 9 décembre 2025. Policiers, gendarmes et douaniers sont mobilisés pour procéder au contrôle de la totalité des voyageurs avec un objectif, lutter contre les narcotrafics au recours accru aux "mules". Depuis le début de l'année, 52 mules ont été interpellées à La Réunion (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Ce phénomène des stupéfiants à La Réunion est en train de devenir une priorité d'action des services de l'État en matière de répression", lance le préfet, Patrice Latron.

Le préfet explique : "on cherche d'autres méthodes", évoquant "une action de dissuasion vis-à-vis des mules avec l'opération "Fais pas ta tête de mule". Écoutez.

Le préfet rappelle que les peines peuvent aller de 3 à 6 ans de prison et plusieurs centaines de milliers d'euros d'amendes douanières.

- 52 mules interpellées depuis le début de l'année -

Depuis le début de l'année, 52 mules ont été interpellées. Des "mules" dans les deux sens. Il indique : "la douane a saisi au départ de La Réunion, 500.000 euros en espèce des mules qui ramène le produit des drogues dans l'Hexagone".

"On cible les objectifs dans l'avion, à partir d'un certain nombre de critères partagés entre la police, la gendarmerie et la douane", dit-il.

Afin de renforcer la lutte contre les stupéfiants, le représentant de l'État indique que les effectifs dédiés ont "doublé" et "on renforce le matériel".

Toutefois, les effectifs de la douane eux, ne doublent pas. "Au global les effectifs ont doublé mais pour la douane nous avons toujours les mêmes effectifs que depuis 2020", explique Nicolas Le Gall, directeur régional des douanes. Après, "on développe le ciblage sur le fret express, postal, au Port et cela nécessite de pouvoir aller rechercher dans un flot, ceux qui nous intéresse pour un contrôle approfondi". Écoutez.

- Une opération d'envergure en août et quatre personnes interpellées -

Le jeudi 2 octobre 2025 à l'aéroport Roland Garros, 451 personnes, plus les membres d'équipage du vol Air France AF648 de 05h30 et une partie des passagers du vol AF652 de 06h30 ont été contrôlées. Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, et 20 kilos de cannabis ont été saisis.

Les quatre personnes arrêtées étaient jugées le mercredi en comparution immédiate à Saint-Denis. Le tribunal a prononcé des peines allant du sursis probatoire à trois ans de prison ferme.

Lors d'une précédente opération coup de poing contre le trafic de drogue le mercredi 25 juin 2025 à l'aéroport Roland Garros, une centaine de policiers et de douaniers avaient été mobilisés pour procéder au contrôle des 490 passagers et des 15 membres d'équipage d'un vol French Bee. "Une infraction de défaut de permis de conduire a été relevée et un étranger en situation irrégulière a été interpellé", précisait le parquet.

- Trafic international de stupéfiants : 18 personnes interpellées, dont 10 à La Réunion -

Une opération judiciaire d’envergure conduit à l’interpellation de 18 personnes, dont 10 à La Réunion, et à la saisie de plus de 2 millions d’euros de produits stupéfiants et numéraire dans le cadre d’un vaste trafic organisé depuis l'Hexagone, "utilisant à la fois les vecteurs aérien et maritime pour acheminer la drogue jusqu’à La Réunion", a annoncé la gendarmerie ce mercredi 29 octobre 2025.

Le 5 octobre 2024, "les services des douanes découvrent 8 kg de MDMA sous forme de cristal, dissimulés dans la roue de secours d’un véhicule neuf débarqué à La Réunion, en provenance du Havre (76)", expliquent les forces de l'ordre.

La valeur marchande de la drogue, "d’un taux de pureté de 85 %, est estimée à plus de 550.000 euros sur le marché local".

Les premières investigations, réalisées sous l’autorité du parquet de Saint-Denis de La Réunion, "mettent en évidence une organisation criminelle complexe, impliquant des complicités portuaires pour l’importation des produits stupéfiants".

- 50 kg de cocaïne saisis à La Réunion en 2024 -

Ces contrôles ont lieu alors qu'une importante augmentation du trafic de stupéfiants, particulièrement de cocaïne, est constatée entre la France hexagonale et La Réunion. En 2024, les douanes ont saisi 50 kg de cocaïne, dont 25 uniquement à l'aéroport d'où le commentaire des douaniers sur l'existence d'un "tsunami blanc"

Lire aussi - Trafic de stupéfiants : à l'aéroport, les douanes luttent contre un "tsunami blanc"

En 2024, les douanes ont saisi 50 kg de cocaïne, dont 25 uniquement à l'aéroport. Il y a une explosion des saisies de cocaïne", annonce Hervé Le Ray. "On a aussi de la résine de cannabis, de l'ecstasy ou de la MDMA, autour de 100 kg respectivement' avait indiqué à Imaz Press en avril dernier, Hervé Le Ray, inspecteur général des douaniers,

"Il y a six ans, on avait moins d'un kilo de cocaïne par an saisi à l'aérogare, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sachant que les produits arrivent à 70% de pureté, selon nos analyses, on peut penser qu'ils sont recoupés deux à trois fois minimum" avant d'être revendus, avait-il ajouté.

- "Ce que l'on saisit est une goutte d'eau vis-à-vis de ce qui peut passer" -

Des chiffres en augmentation constante, qui se traduisent par une augmentation de la consommation dans l'île.

Lire aussi - Derrière l'explosion des saisies de drogue, une augmentation de la consommation

Ce "tsunami" est difficile à endiguer, tant le nombre de passagers est élevé. "Un filtre à l'arrivée ne suffit pas à tout arrêter, on ne peut pas contrôler tous les passagers. Il est certain que ce que l'on saisit est une goutte d'eau vis-à-vis de ce qui peut passer", avait admis Hergé Le Ray.

Depuis 2023, des dizaines de "mules" (personnes transportant de la drogue pour le compte de dealers) ont été interpellées à l'aéroport Roland Garros.

Les personnes interpellées sont souvent très jeunes, parfois même mineures. Les condamnations infligées par la justice sont lourdes mais sans réel effet sur l'augmentation du trafic.

Lire aussi - Ravages des nouvelles drogues : "La Réunion est devenue un véritable marché cible pour les narcotrafiquants"

ma.m/www.imazpress.com / [email protected]