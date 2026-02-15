Assises : Abraham Bomela jugé pour trois assassinats, dont celui de sa mère et de sa cousine de 5 ans, et huit tentatives d’assassinat à la Possession

Auteur présumé de trois assassinats, dont celui de sa mère et de sa cousine de 5 ans, et de huit tentatives d'assassinat, Abraham Bomela sera jugé du lundi 16 février au vendredi 20 février 2026 par les assises de La Réunion. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. (Photo rb/www.imazpress.com)

Les faits s'étaient produits tôt le matin du samedi 28 octobre 2023 à la Possession Dans la matinée du drame, Abraham Bomela, alors âgé de 38 ans, avait poignardé sa mère puis la fillette, avant de s’enfuir du domicile familial au volant de sa voiture.

Les gendarmes sont alertés une première fois à 6h45.

- Périple sanglant dans les rues de la Possession -

Abraham Bomela, a déjà entamé un périple sanglant dans les rues de la ville. Avec sa voiture, il percute une personne qui fait son jogging et un scootériste.

Plus loin sur son trajet, il percute un véhicule stationné sur le parking d'une grande surface du centre-ville. Des personnes sont blessées. Abraham Bomela tente ensuite de percuter un témoin venu porter secours aux victimes.

Il blesse aussi un motard en le percutant avant d'abandonner son véhicule. Il arrive à entrer dans une agence du crédit agriccole qui n'était pas encore ouverte. Il agresse mortellement au couteau l'agent d'entretien qui se trouve sur les lieux.

Un important dispositif des secours et des forces de l'ordre a été déployé peu de temps après le début des faits. 70 gendarmes, dont 16 de l'antenne GIGN (Groupement mobile de la gendarmerie nationale) avaient été mobilisés. Toute la zone où Abraham Bomela s'était retranché avait été bouclée.

L'assaut avait été donné peu après 7h. L'agresseur avait été blessé. Un gendarme avait été atteint par des coups de couteau portés par l'homme qui a résisté à son interpellation.

- Abraham Bomela a dit avoir eu la volonté de tuer -

Abraham Bomela avait été placé en garde à vue et avait été entendu en présence de son avocat, il avait ensuite reconnu "la matérialité de tous les faits qui lui sont reprochés" avait indiqué la procureure Véronique Denizot dans un communiqué publié le lendemain des faits.

L'homme a expliqué "qu’il ne voulait pas que sa mère garde sa cousine et qu’il n’a pas supporté samedi que l’enfant soit de nouveau présente au domicile familial" relatait le communiqué de la magistrate.

Se disant alors toujours en colère, le mis en cause indique avoir récupéré dans sa chambre deux couteaux "et porté des coups aux deux victimes pour les tuer"

"Ensuite, envahi par sa colère, il a menacé son cousin avec son couteau, manqué de le percuter avec son véhicule et pris la fuite, avec la volonté de tuer toutes les personnes rencontrées sur son chemin" souligne le parquet.

Abraham Bomela avait précisé "avoir, dès son entrée dans l’agence bancaire, immédiatement porté des coups de couteau à l’agent d’entretien présent" détaillait la magistrate.

L'homme a aussi déclaré "s’être ensuite protégé de l‘intervention à venir des militaires de la gendarmerie, avoir résisté à leur entrée dans les lieux et avoir porté à nouveau des coups de couteau à l’un des gendarmes, avec la volonté de le tuer, avant d’être maîtrisé" avait poursuiviVéronique Denizot.

Abraham Bomela avait été mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinat le lundi 30 octobre 2023. Il avait été placé en détention provisoire.

- La question du discernement -

Dans le procès qui commence ce lundi, la question de son discernement au moment des faits devrait être au centre des débats.

Les faits avaient profondément choqué La Réunion, où la dernière tuerie remonte à novembre 1994. Un homme avait tué huit personnes dont quatre enfants et une adolescente, avant de se donner la mort.

