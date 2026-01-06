Rodéos motos : cinq personnes interpellées et cinq engins saisis

Dans le cadre de la lutte contre les rodéos motorisés, cinq personnes ont été interpellées et cinq engins ont été saisis par la police nationale. Depuis une semaine, plusieurs rassemblements de motos ont été constatés dans certaines communes de l’île (Photo d'illustration : sly/www/imazpress.com)

Il est rappelé que cette pratique illégale met gravement en danger la vie d’autrui et crée des nuisances sonores pour les riverains.



Le rodéo urbain motorisé constitue un délit puni de un an emprisonnement et 15.000 euros d’amende.