Routes des Plaines : choc frontal entre un poids lourd et une voiture, trois blessés dont deux graves évacués vers le CHU Nord

(Actualisé) Ce samedi 14 mars 2026, c'est dans le virage dit l’Écho, au PR 13 sur la Route des Plaines, que deux véhicules, un poids lourd et une voiture, sont entrés en collision. Selon nos informations, des trois jeunes présents dans le véhicule léger, deux ont été évacués en urgence absolue vers le CHU nord à Bellepierre (Saint-Denis). Leur pronostic vital n’est pas engagé. Un autre passager est en urgence relative ( Photo : Stephan Laï-Yu Photo/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les secours et les forces de l’ordre se sont rendus sur place.

Les analyses toxicologiques effectuées sur le conducteur du poids lourd se sont révélées négatives, les forces de l’ordre sont dans l’attente de ces mêmes résultats pour le conducteur du véhicule léger.

Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances de cet accident.

ee/www.imazpress.com/[email protected]