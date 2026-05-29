Coups de couteau à Saint-André : les cinq suspects présumés mis en examen

Ce jeudi 28 mai 2026, les cinq suspects présumés dans l'agression au couteau d'un jeune de 19 ans dans le quartier Fayard à Saint-André - dont des mineurs - ont été mis en examen. La victime, agressée dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai 2026, avait été pris en charge par les secours et transportée vers le GHER de Saint-Benoît. Son pronostic vital n'était pas engagé (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans la nuit de ce mardi 26 au mercredi 27 mai 2026, le jeune homme de 19 ans avait été poignardé dans le quartier Fayard. La victime a été touchée à la tête, l'épaule et au bras.

Selon nos informations, les faits se seraient déroulés suite à une tentative de vol de véhicule, sur fond de règlement de compte.

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