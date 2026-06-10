Saint-André : un homme interpellé avec plus de 10 grammes de cocaïne

Dimanche soir, 7 juin 2026, lors d’un contrôle d’identité sur réquisition de la Procureure de la République, les effectifs de la brigade anticriminalité (BAC) locale de Saint-André ont contrôlé un individu porteur de 24 bonbonnes de cocaïne pour un poids total de plus de 10 grammes. Il a été interpellé et placé en garde à vue (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon les forces de l'ordre, les investigations judiciaires au domicile du protagoniste ont permis la découverte et la saisie de 2.080 euros en numéraires.

L'homme a reconnu les faits et a déclaré qu’il comptait revendre sa marchandise au plus offrant.

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