Saint-André : un homme interpellé et placé en garde à vue pour outrage, rébellion et violences sur policiers

Ce mercredi 31 décembre 2025, dans la soirée, un homme a été interpellé sur la commune du Saint-André. Il est accusé d'outrage, rébellion et violences sur policiers. Selon nos informations, l'homme et sa compagne avaient été signalés à la gare routière en train de jeter des pétards sur les passants (Photo : www.imazpress.com)

C'est au moment de monter dans le véhicule de police, que l'homme s’est débattu et a porté plusieurs coups aux fonctionnaires de police.

www.imazpress.com/[email protected]