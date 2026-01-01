TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Benoît : un appartement ravagé par les flammes le soir du réveillon

  • Publié le 1 janvier 2026 à 15:33
  • Actualisé le 1 janvier 2026 à 15:34
Pompier Sdis 974

Dans la nuit du Réveillon ce mercredi 31 décembre 2025, un appartement de la Cité Joseph Hubert à Saint-Benoît a été ravagé par les flammes, indiquent nos confrères de Réunion La 1ère. L’incendie a détérioré trois appartements. Les habitants de l’immeuble ont été évacués. ll n'y a aucune victime à déplorer (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

L’origine du sinistre est pour l'heure inconnue. La famille qui a tout perdu dans l'incendie, a été relogée.

Outre ce sinistre, le lieutenant-colonel Elvis Chamand, chef de site départemental du Sdis de La Réunion indique à Imaz Press que le Sdis 974 a reçu, la nuit du Nouvel an, 615 appels au 18 et recensé 101 opérations au total. "Une nuit plutôt calme", dit-il

www.imazpress.com/[email protected]

   

