Saint-Denis : trois personnes interpellées après avoir lancé des pierres sur des passants

Dimanche 4 janvier 2026, dans le secteur du Moufia à Saint-Denis, au niveau de la station téléphérique Bancoul, les effectifs de la police nationale de La Réunion ont été appelés pour une dizaine de jeunes qui lançait des pierres en direction des passants. Trois personnes ont été interpellées. Alcoolisés, les protagonistes ont été placés en garde à vue. Ils devront répondre de leurs actes devant le tribunal judiciaire (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les autres personnes présentes ont pris la fuite.

Deux victimes ont été blessées à la tête et au visage avec des hématomes visibles au dos. Elles ont déposées plainte.

Les investigations judiciaires se poursuivent pour retrouver les autres protagonistes.

www.imazpress.com/[email protected]