Tribunal de Saint-Denis : jugé pour un présumé abus de faiblesse, Pierre Maunier est relaxé

Ce mardi 9 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a relaxé, Pierre Maunier, directeur de l’association organisatrice du Grand Raid. Il était poursuivi pour avoir supposément profité de la vulnérabilité d’une de ses tantes pour obtenir une donation. Les juges n'ont rien retenu à l'encontre de Pierre Maunier (photo RB/www.imazpress.com)

L’affaire avait éclaté le 1er juillet 2025. Ce jour-là, Pierre Maunier est placé en garde à vue à Malartic, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Saint-Denis. Après une nuit en retenue, il est déféré au parquet puis ressort du tribunal avec une convocation par procès-verbal pour abus de faiblesse, assortie d’un placement sous contrôle judiciaire. Les faits supposés seraient survenus entre janvier et juin 2024.

Selon les premiers éléments, Pierre Maunier aurait perçu une donation estimée à près de 90.000 euros de la part de sa tante octogénaire. Cette dernière, après avoir donné son accord, a finalement déposé plainte, estimant avoir été influencée ou manipulée au moment de la signature de l’acte.

Les enquêteurs ont cherché à déterminer si la plaignante se trouvait en situation de vulnérabilité lors de la transaction, condition essentielle pour caractériser l’infraction d’abus de faiblesse.

Le parquet avait précisé dès l’ouverture de la procédure que les faits allégués seraient survenus dans un cadre strictement privé, sans lien avec les fonctions actuelles de Pierre Maunier au sein du Grand Raid. Celui-ci a toujours contesté fermement les accusations.

Il a convaincu le tribunal et a donc été relaxé.

