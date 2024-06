Saint-Denis : un automobiliste roule sur une personne au sol, les policiers font usage de leurs armes

Une course poursuite entre les policiers et un automobiliste qui refusait d'obtempérer a eu lieu sur le boulevard Sud à Saint-Denis dans la nuit de ce lundi 17 juin au mardi 18 juin 2024, indique Réunion la 1ere. Le conducteur a d'abord refusé de s'arrêter à un premier contrôle et a pris la fuite. Il est alors arrivé à vive allure à proximité d'une autre patrouille de police qui portait secours à une personne ayant fait un malaise sur la voie publique. L'automobiliste aurait alors roulé sur les jambes de la personne au sol avant de continuer sa route. Les policiers ont fait usage de leurs armes à deux reprises. L'homme a réussi à prendre la fuite une deuxième fois. Il a finalement été interpellé à son domicile. Il était fortement alcoolisé. Il n'a pas opposé de résistance à son interpellation. Il a été placé en cellule de dégrisement. Une enquête est en cours (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)