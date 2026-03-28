Saint-Denis : venu porter secours, un sapeur-pompier victime d'une tentative d'agression à l'arme blanche

Ce vendredi 27 mars 2026 vers 15h50, à Saint-Denis, un sapeur-pompier a été victime d'une tentative d'agression de la part d'un homme que les secours étaient venus prendre en charge. Engagés pour un blessé sur la voie publique suite à une bagarre dans le quartier de Montgaillard, les pompiers prennent en charge la victime qui refuse dans un premier temps. L'homme demande ensuite aux secours de le ramener au Tampon dont il est originaire. C'est alors qu'il tente d'agresser un pompier avec une arme blanche. Une plainte a été déposée (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon les informations du syndicat Action Catégorie C et Avenir Secours, le sapeur-pompier a réussi à esquiver l'attaque.

Denis Ines, représentant du syndicat, dit "suivre le dossier et être vigilant sur la suite donnée pour que la réponse judiciaire soit proportionnée".

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