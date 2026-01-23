Saint-Leu : un homme immolé, sa compagne placée en détention provisoire

Selon Le Quotidien, une information judiciaire pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre après l'agression d'un homme survenue dans la nuit du 20 au 21 janvier 2026. L'homme a été immolé et grièvement brûlé. La compagne de la victime a été interpellée puis mise en examen. Elle se trouve actuellement en détention provisoire. (Photo photo RB imazpress.com)

La mise en cause a été placée en détention provisoire après avoir sollicité un délai afin de préparer sa défense, rapportent nos confrères. Un débat est prévu mardi 27 janvier prochain, en audience publique, devant le juge des libertés et de la détention (JLD).



Toujours selon Le Quotidien, l’homme est actuellement hospitalisé au CHU, où il est toujours pris en charge au regard de l’ampleur de ses blessures.