Saint-Pierre : atteint d’Alzheimer, Gilbert Tailamee toujours porté disparu

La police nationale relance son appel à témoins après la disparition inquiétante de Gilbert Tailamee, 65 ans. L'homme n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 24 novembre 2025. Il a été vu pour la dernière fois vers le 28 novembre, dans le secteur du chemin Motais à Mont Vert (Saint-Pierre) (Photo rb/www.imazpress/com)

Gilbert Tailamee mesure 1m82, est de corpulence moyenne (environ 80 kg). Il a les cheveux gris et courts et les yeux marron. Au moment de sa disparition, il portait : un polo bleu foncé, un short rouge, des savates.

Toute personne susceptible d’avoir aperçu Gilbert Tailamee ou de détenir des informations pouvant aider les enquêteurs est invitée à contacter en urgence le commissariat de Saint-Pierre au : 02 62 35 72 50

