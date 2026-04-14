Sainte-Suzanne : suspecté d'entretenir une relation avec une collégienne, un enseignant mis en examen

Suspecté d'entretenir une relation intime avec une collégienne de 14 ans, un enseignant d'une quarantaine d'années d'un collège de Sainte-Suzanne a été mis en examen ce lundi 13 avril 2026, informe Zinfos974. Le professeur avait déjà été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire il y a quelques semaines, comme l’avait révélé Imaz Press. Il est poursuivi pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Selon nos confrères, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec la collégienne et d’exercer son métier (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les faits présumés auraient commencé à se produire au début de cette année scolaire. L'élève était alors âgée de 14 ans. L'enseignant mis en cause est un quarantenaire.

Ce sont des camarades de classe de l'adolescente qui ont dénoncé les faits supposés auprès de l'équipe éducative du collège.

Une enquête a été menée en interne et le rectorat a été informé. La direction de l'établissement a ensuite effectué un signalement auprès de la procureure de la République sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale.

Ce texte de loi stipule que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire (ce qui est le cas de la direction de l'établissement scolaire – ndlr) qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur".

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