À 85 ans, ce papi devient prof de patois sur TikTok

À 85 ans, Guy, ancien coutelier de Thiers de 85 ans est devenu professeur improvisé. Il est devenu une star de TikTok en enseignant le patois auvergnat à sa petite-fille.

Certaines vidéos cumulent plusieurs centaines de milliers de vues. Regardez.

"Ce n'est pas innocent ce que je fais", explique Estelle Dizy, qui filme son grand-père. "Je fais ces vidéos pour garder des traces"", indique-t-elle à TF1.

Estelle Dizy explique vouloir apprendre le patois par envie de perpétuer la langue. La démarche est avant tout personnelle. "Je veux l'apprendre pour pouvoir le transmettre à mes enfants, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément."

Ce succès réjouit l’Auvergnat de 85 ans, soucieux de transmettre une langue qui disparaît peu à peu.

