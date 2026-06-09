À Barcelone, le pape Léon XIV évoque santé mentale et féminicides lors d'une veillée

Le pape Léon XIV a abordé mardi soir les questions de la santé mentale et des féminicides au cours d'une veillée de prière au stade olympique de Barcelone, au quatrième jour de son voyage en Espagne.

Après avoir écouté le témoignage d'une femme ayant fait une tentative de suicide, le pape a appelé les systèmes de santé publique à faire de la lutte contre la dépression, "ce mal-être invisible et généralisé", une priorité."Il est important de prendre conscience de la manière dont la santé mentale est de plus en plus menacée dans le contexte de sociétés qui se considèrent comme avancées", a exhorté Léon XIV au cours de cet échange."Il y a quelque chose de profondément erroné dans une certaine conception de la croissance qui soumet les individus à des pressions, des attentes et des tensions qui compromettent des équilibres fondamentaux", a estimé le souverain pontife.Lors de cette veillée de prière, après un premier arrêt pour une cérémonie à la cathédrale de Barcelone en début d'après-midi, le pape a également été interrogé par une autre femme qui a raconté que son père avait tenté de tuer sa mère, qui a ensuite plongé dans la drogue."Tant de faits divers, encore aujourd'hui, témoignent d'un climat malsain dans les relations familiales, marquées par les abus et l'oppression, et en particulier par la violence à l'égard des femmes, qui débouche malheureusement souvent sur des féminicides", a déploré Léon XIV, exhortant les sociétés à s'"attaquer à cette réalité dramatique".Enfin, le pape a appelé la jeunesse à "apprendre à s'arrêter, à donner de la valeur aux choses importantes" de façon à "développer également un esprit critique à l'égard d'un système social qui ne place pas la personne au centre et provoque des situations d'injustice et de pauvreté existentielles".Léon XIV est arrivé en milieu de journée à Barcelone en provenance de Madrid, où il avait prononcé lundi un discours devant le Parlement espagnol, une première dans l'histoire pour un souverain pontife, et célébré dimanche une messe devant plus d'un million et demi de fidèles.Mercredi, le pape doit rencontrer des prisonniers puis se rendre à l'abbaye de Montserrat, avant de célébrer dans la soirée une messe à la basilique de la Sagrada Família, à l'occasion du centenaire de la mort de son célèbre architecte, Antoni Gaudí.Le souverain pontife achèvera sa visite jeudi et vendredi aux îles Canaries, principale porte d'entrée en Espagne des migrants en situation irrégulière. Il doit y rendre hommage aux milliers d'entre eux qui ont péri lors de la dangereuse traversée de l'Atlantique.