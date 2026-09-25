Choose Outre-mer : une première édition pour accélérer l’investissement et l’emploi dans les territoires ultramarins

La première édition de Choose Outre-mer se tiendra jeudi 1er octobre 2026 à la Banque de France, à l’initiative de Naïma Moutchou ministre des Outre-mer. Chefs d’entreprises, investisseurs français et internationaux, acteurs du monde socio-économiques, dirigeants et talents ultramarins seront réunis autour d’un même objectif : accélérer le financement des projets et le développement économique.

Cette première édition sera notamment marquée par plusieurs annonces d’investissements ainsi que par le lancement d’un fonds à impact de plusieurs millions d’euros dédié aux Outre-mer.

La journée donnera également la parole aux entrepreneurs ultramarins, avec un concours de pitch mettant en lumière neuf projets innovants.

L’emploi constituera l’autre temps fort de Choose Outre-mer. En partenariat avec France Travail et l’Apec, un job dating sera organisé simultanément à Paris et dans les cinq départements et régions d’Outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.