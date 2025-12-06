LFI "n'acceptera jamais l'entrisme religieux", assure Mélenchon devant la commission d'enquête

La France insoumise "n'acceptera jamais l'entrisme religieux", a assuré samedi Jean-Luc Mélenchon lors de son audition devant la commission d'enquête parlementaire sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes, assurant que son mouvement avait déjà été "innocenté" par les travaux de la commission.

"La question de la laïcité de l'État est fondatrice" pour LFI, a affirmé Jean-Luc Mélenchon après avoir reconnu "l'existence d'une menace islamiste au milieu de bien d'autres". Il a appelé à ne pas confondre "l'islam et l'islamisme" et "l'islamisme avec le terrorisme".

La commission d'enquête a auditionné plusieurs personnalités ou responsables, notamment des auteurs d'ouvrages visant La France insoumise mais aussi des chercheurs universitaires, des sondeurs ou des responsables comme le directeur du renseignement de la Préfecture de police de Paris ou le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Elle "a déjà produit les documents qui nous innocentent absolument. Tous les responsables de services de renseignement que vous avez entendus, aucun ne dit qu'il y a un lien entre nous et les islamistes", a assuré le fondateur de LFI.

M. Mélenchon a notamment fait référence à l'audition des auteurs du rapport sur l'entrisme des Frères musulmans qui ont répété ne pas avoir observé de stratégie "au niveau national" sur les partis politiques.

"Il n’a pas été mis en évidence, à notre connaissance, dans la doctrine de la mouvance française, de documents visant l’islamisation à court ou moyen terme", avait relevé l'un des deux auteurs Pascal Courtade.

M. Mélenchon a assuré également n'avoir "aucune sorte de sympathie pour le régime iranien. Nous sommes opposés à tous les régimes théocratiques", a-t-il affirmé.

Quant aux accusations sur la présence d'islamistes aux côtés d'Insoumis dans certaines manifestations propalestiniennes, il a renvoyé la balle au président Les Républicains de la commission Xavier Breton, hostile au Mariage pour tous, en assurant que personne ne lui avait cherché "querelle sur la présence d'islamistes dans les manifestations" à l'époque.

- "Inquisiteurs de circonstance" -

Devant la commission, M. Mélenchon, invoquant de nombreuses références historiques, a longuement défendu sa vision de la laïcité, "protectrice de la liberté du culte" et garantie par la loi de 1905 qui "n'est pas un athéisme d'Etat".

Il a expliqué "avoir évolué" sur la question et "renoncé à une forme d'anticléricalisme grossier".

Il a mis en garde contre la tentation à droite et à l'extrême droite de vouloir réglementer des pratiques religieuses, interdire le port du voile dans la rue ou la pratique du jeûne.

"Bien sûr il y a des gens qui (le) mettent sur la tête comme un signal religieux. A nous de faire preuve à ce moment-là de discernement. C'est l'État qui est laïque en France, ce n'est pas la rue et les adultes s'habillent comme ils l'entendent", a-t-il plaidé.

Confronté aux accusations d'antisimétisme de son mouvement par la députée Renaissance Prisca Thévenot, il les a balayées, faisant part de son "agacement de devoir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance". "Vous n'étiez pas née, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS", a-t-il assuré.

AFP