"Obsession", le film d'horreur fauché qui électrise le box-office mondial

Pas de stars, moins d'un million de dollars de budget et un carton planétaire : avec déjà plus de 430 millions de dollars de recettes, "Obsession" pourrait devenir le film le plus rentable de l'histoire et a fait de son jeune réalisateur la nouvelle sensation d'Hollywood.

Depuis son avant-première au festival de Toronto l'an dernier et sa sortie sur les écrans début mai, ce thriller affole les compteurs, porté par le bouche-à-oreille et l'appétence de la génération Z pour les films d'horreur.

"En termes de ratio entre les recettes mondiales au box-office et son budget, "Obsession" est en passe de devenir le plus grand succès de tous les temps, ce qui est extraordinaire", déclare à l'AFP Bruce Nash, fondateur du site spécialisé The Numbers.

Il a déjà dépassé le thriller surnaturel "Projet Blair Witch", sorti en 1999, qui avait engrangé environ 250 millions de dollars pour un budget total de 600.000 dollars, selon cet expert.

Pour son premier film, le youtubeur américain Curry Barker, 26 ans, s'est par ailleurs invité dans le top 10 des plus gros succès mondiaux de 2026, aux côtés notamment de "Backrooms", signé par un autre youtubeur de 20 ans, Kane Parsons, et qui a rapporté 360 millions de dollars pour un budget d'environ 10 millions.

Ces réalisateurs "représentent l'avenir du cinéma", a récemment déclaré à l'AFP et à d'autres journalistes Christopher Nolan, le cinéaste oscarisé d'"Oppenheimer", qui a salué deux films "révélations".

- "Incroyable" -

Face à un tel hommage, Curry Barker n'a pas caché son incrédulité. "C'était tellement incroyable, mon cerveau n'arrivait pas à intégrer l'information", a-t-il dit.

Il n'y a pas si longtemps, ce grand collectionneur de lunettes de soleil cuisinait des burgers à Los Angeles et acceptait tous les petits boulots possibles dans le cinéma ou la télévision pour joindre les deux bouts.

Il avait ainsi décroché un petit rôle dans la série "Philadelphia" et occupé un poste de responsable des protocoles liés au Covid pendant la pandémie sur une autre production.

En parallèle, il s'est fait la main sur TikTok et Instagram, et a réalisé des courts-métrages d'horreur comme "The Chair" sur la chaîne YouTube "That's a Bad Idea", qu'il a cofondée avec son complice Cooper Tomlinson.

"Avec ces formats, vous apprenez le sens du timing, vous découvrez des astuces comme la manière de capter l'attention dans les trois premières secondes", a-t-il récemment confié au podcast The Big Picture.

"Obsession", dont il a aussi signé le scénario, reprend la trame d'un "teen movie" américain, avec un jeune homme secrètement amoureux d'une collègue et qui n'ose pas lui avouer ses sentiments. Sans y croire, il utilise un soir un objet ésotérique, forme le voeu que son amie l'aime "plus que tout au monde" et va se trouver confronté à une passion soudaine, dévorante et ultra-violente.

Le film, qui peut se lire comme une réflexion sur la toxicité des relations et le consentement, s'est aussi transformé en mine d'or pour Focus Features, filiale du studio hollywoodien Universal, qui a racheté les droits de distribution pour 15 millions de dollars.

Curry Barker, lui, croule à présent sous les projets : un deuxième long-métrage, "Anything But Ghosts", dans lequel il joue, et la réalisation du remake du film d'horreur mythique de 1974 "Massacre à la tronçonneuse".

"Il faut que je prenne beaucoup de décisions et c'est une vraie source de stress. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite", a-t-il confié au Hollywood Reporter.



AFP